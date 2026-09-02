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Масова бійка футболістів перервала серію пенальті у грі Кубка Росії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Масова бійка футболістів перервала серію пенальті у грі Кубка Росії
Скандальний інцидент стався за рахунку 3:1 на користь «Рубіна»

До сутички приєдналися не лише гравці на полі, а й запасні

Футболісти казанського «Рубіна» та «Оренбурга» влаштували масову бійку під час серії пенальті матчу Кубка Росії. Про це повідомляє «Главком».

«Рубін» та «Оренбург» в основний час не вивили переможця гри – 1:1. Підсумок зустрічі вирішувався у серії 11-метрових ударів.

Скандальний інцидент стався за рахунку 3:1 на користь «Рубіна». Півзахисник казанців Велдін Ходжа після успішно реалізованого удару почав жестикулювати, повернувшись до суперників, зокрема Артема Касімова. Останньому він жестом запропонував «закрити рота».

Це розлютило гравця «Оренбурга», який спробував прорватися до хорватського футболіста. Почалася масова бійка, до якої приєдналися не лише гравці на полі, а й запасні.

Головний арбітр матчу Сергій Циганок не став видаляти гравців та обмежився жовтими картками для Ходжі та Касімова. Після цього серія 11-метрових продовжилася. У підсумку «Рубін» здобув перемогу.

Нагадаємо, визначився календар матчів донецького «Шахтаря» на загальному етапі Ліги чемпіонів сезону 2026/27:

  • 10 вересня – ПСВ (виїзд), початок о 19:45
  • 14 жовтня – АЕК (вдома), початок о 22:00
  • 21 жовтня – «Інтер» (виїзд), початок о 22:00
  • 3 листопада – «Спортінг» (вдома), початок о 19:45
  • 25 листопада – «Фенербахче» (вдома), початок о 22:00
  • 9 грудня – «Слован» (виїзд), початок о 19:45
  • 20 січня – «Лейпциг» (виїзд), початок о 22:00
  • 27 січня – «Реал» (вдома), початок о 22:00.

Cвої домашні поєдинки в Лізі чемпіонів «гірники» проводитимуть на лондонському стадіоні «Стемфорд Брідж».

Теги: росія НОВИНИ ФУТБОЛУ

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