84-річний мешканець Сум, який три роки поспіль самотужки пече паски, став зіркою мережі (фото)

Мешканець Сум зворушив українців своєю історією

84-річний Анатолій Дехтяренко пече паски вже три роки поспіль. Чоловік попри поважний вік не змінює свою традицію та продовжує вести активний спосіб життя. Про побут довгожителя розповіла його онука Аліна Дехтяренко, пише «Главком».

Чоловік самотужки пече паски та прикрашає їх глазур'ю та декором. Аліна Дехтяренко поділилася світлинами, де її дідусь щороку демонструє свої паски. «Це мій дідусь Толя, йому 84, він пече паски, освоїв тік ток, читає книги, їздить в Суми з села на велосипеді. Його девіз: рух – це життя. Коли виросту, хочу бути як він», – розповіла Аліна Дехтяренко.

Також дівчина розповіла, що її дідусь у свої 84 роки їздить з села у Суми, читає книжки. До того ж чоловік почав користуватися соцмережею Тік Ток. А після публікації розповіді про нього, онука зробила дідусю акаунт у Тhreads. Аліна Дехтяренко також показала фото свого дідуся в його юнні роки.

У коментарях під цим дописом українці висловили своє враження від історії Анатолія Дехтяренко. Користувачі були захопленні чоловіком та його пасками:

«Дівчатка...у мене новий краш! Ваш дідусь та сама людина, з якої треба брати приклад».

«Які гарні пасочки! Золоті руки у вашого дідуся!».

«Мати такого дідуся – це скарб! Щиро тішимося вашими фото, і хочемо бачити більше такого доброго контенту у тредсі. І пасочки, до речі, також неймовірні».

«Який чудовий пост, який чудовий дідусь та які чудові пасочки та ви!»

«Дідусь вкрав серденько своєю красою у молодості й пасочками нині. Бережіть його».

До слова, Анатолій Дехтяренко відповів на коментарі користувачів. Він подякував українцям за привітання та теж побажав їм всього найкращого.

