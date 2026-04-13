84-річний мешканець Сум, який три роки поспіль самотужки пече паски, став зіркою мережі (фото)

Юлія Відміцька
Юлія Відміцька
Анатолій Дехтяренко став зіркою мережі Тhreads
фото: Тhreads/denielina

Мешканець Сум зворушив українців своєю історією

84-річний Анатолій Дехтяренко пече паски вже три роки поспіль. Чоловік попри поважний вік не змінює свою традицію та продовжує вести активний спосіб життя. Про побут довгожителя розповіла його онука Аліна Дехтяренко, пише «Главком».

12 квітня українка Аліна Дехтяренко, яка мешкає у Сумах, поділилася дописом у Тhreads, де розповіла про свого дідуся. 84-річний Анатолій Дехтяренко вже три роки поспіль пече паски на Великдень.

Анатолій Дехтяренко пече паски три роки поспіль
фото: Тhreads/denielina

Чоловік самотужки пече паски та прикрашає їх глазур'ю та декором. Аліна Дехтяренко поділилася світлинами, де її дідусь щороку демонструє свої паски. «Це мій дідусь Толя, йому 84, він пече паски, освоїв тік ток, читає книги, їздить в Суми з села на велосипеді. Його девіз: рух – це життя. Коли виросту, хочу бути як він», – розповіла Аліна Дехтяренко.

Анатолій Дехтяренко демонструє свої паски у 2025 році
фото: Тhreads/denielina
84-річний Анатолій Дехтяренко пече паски з 2024 року
фото: Тhreads/denielina

Також дівчина розповіла, що її дідусь у свої 84 роки їздить з села у Суми, читає книжки. До того ж чоловік почав користуватися соцмережею Тік Ток. А після публікації розповіді про нього, онука зробила дідусю акаунт у Тhreads. Аліна Дехтяренко також показала фото свого дідуся в його юнні роки. 

Анатолій Дехтяренко в юнні роки
фото: Тhreads/denielina
фото: Тhreads/denielina

У коментарях під цим дописом українці висловили своє враження від історії Анатолія Дехтяренко. Користувачі були захопленні чоловіком та його пасками:

  • «Дівчатка...у мене новий краш! Ваш дідусь та сама людина, з якої треба брати приклад».
  • «Які гарні пасочки! Золоті руки у вашого дідуся!».
  • «Мати такого дідуся – це скарб! Щиро тішимося вашими фото, і хочемо бачити більше такого доброго контенту у тредсі. І пасочки, до речі, також неймовірні».
Мешканець Сум зворушив українців своєю історією
фото: скриншот із Тhreads
  • «Який чудовий пост, який чудовий дідусь та які чудові пасочки та ви!»
  • «Дідусь вкрав серденько своєю красою у молодості й пасочками нині. Бережіть його».

До слова, Анатолій Дехтяренко відповів на коментарі користувачів. Він подякував українцям за привітання та теж побажав їм всього найкращого.

Нагадаємо, 88-річна народна артистка Ада Роговцева готувалася до Великодня з рідними. Акторка поділилася у мережі ексклюзивними фото з близькими під час приготування до свята. У своєму блозі Ада Роговцева опублікувала допис зі світлинами, де вона з рідними та близькими фарбує та розмальовує яйця-крашанки до Великодня. 

Теги: Суми Великдень 2026 довголіття

