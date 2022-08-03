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Росія вдарила по Дніпропетровщині: зруйновані дитсадок і церква

Оксана Воронцова
Сьогодні, 08:08 glavcom.ua
Росія вдарила по Дніпропетровщині: зруйновані дитсадок і церква
Окупанти поцілили снарядами по селу Велика Костромка
фото з відкритих джерел

Окупанти вгатили з артилерії по двох громадах Криворізького району

У ніч на 3 серпня російські окупаційні війська завдавали ударів по Криворізькому району Дніпропетровщини. Про це повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Ворог вгатив із артилерії по двох громадах: Зеленодольській та Апостолівській.

В Апостолівській громаді обійшлося без жертв та руйнувань.

У Зеленодольській громаді поцілили прямо по селу Велика Костромка. «Там зачепило дитячий садок та церкву. Пошкоджена лінія електропередач. Село без світла. Працюють аварійні бригади. Люди не постраждали», – повідомив Резніченко.

Як повідомлялося, на світанку 3 серпня в Миколаєві пролунала серія гучних вибухів. Окупанти обстріляли місто.

В одному з районів міста виникла пожежа, в іншому – зруйнований супермаркет.

Також близько 4-ї години ранку 3 серпня в Харкові пролунали два вибухи.

Нагадаємо, що 2 серпня під час повітряної тривоги окупанти поцілили ракетою по зенітно-ракетному комплексі на Львівщині. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що на території військового об’єкта сталося два вибухи. Масштаби руйнувань ще встановлюють.

Разом з тим українські захисники збили сім із восьми ворожих ракет. Шість ракет ліквідували зенітні ракетні війська і одну збито винищувачем авіації Повітряних Сил.

Теги: Дніпропетровщина війна обстріл росія окупанти

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