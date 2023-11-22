Росія вдарила по школі у Херсоні: директорка показала наслідки (відео)

У ролику директор школи розповіла, що «приліт» був по спортивному майданчику на території школи

Сьогодні, 22 листопада, російські окупанти вдарили по школі у Херсоні. Внаслідок атаки будівля була пошкоджена. Про це повідомив начальника міської військової адміністрації Херсона Роман Мрочко.

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«Внаслідок сьогоднішніх обстрілів центру Херсона з боку російських окупаційних військ пошкоджено ще одну школу», – зазначив Мрочко.

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Він оприлюднив відеонаслідки удару. У ролику директор школи розповіла, що «приліт» був по спортивному майданчику на території школи.

«Вибито всі вікна, які виходять у бік шкільного двору. Пошкоджено новий корпус, старий корпус - вікна вибиті. У старому корпусі пошкоджено дах. І їдальня – скрізь вікна вибиті. І повністю зруйновано футбольне поле», – уточнила вона.

За даними Мрочка, всього ворог зруйнував 106 навчальних закладів у Херсонській громаді. Деякі – повністю.

Нагадаємо, 20 листопада окупанти обстріляли автостоянку в Херсоні, внаслідок чого були загиблі.