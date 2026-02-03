Головна Країна Події в Україні
Ворог атакував Запоріжжя: двоє загиблих та семеро постраждалих

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Наслідки удару по місту
фото: «Суспільне»

Росіяни майже добу обстрілюють Запорізьку область та обласний центр

Російські терористи ввечері 3 лютого вдарили по спальному району Запоріжжя. Унаслідок обстрілу вбито двох людей, ще сімох – поранено. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.

За словами чиновника, росіяни майже добу безперервно цинічно атакують область та обласний центр. Варто зазначити, що росіяни вдарили по місту в вечірній час, коли люди діставались дому.

фото: Запорізька ОВА

«На жаль, загинули 18-річні хлопець та дівчина. Троє людей медики направляють у лікарню. Одна дівчина 15-ти років у вкрай важкому стані», – повідомив він.

Нагадаємо, російські терористи атакували ударним дроном типу «Shahed» житлову багатоповерхівку у Салтівському районі Харкова. Удар припав на рівні п’ятого поверху, внаслідок чого виникла пожежа. Вогонь поширився до другого поверху, попередньо могли бути пошкоджені перекриття будинку. Підрозділи ДСНС наразі ліквідовують загоряння.

Станом на зараз відомо про сімох постраждалих: пʼятьох жінок і двох чоловіків – усі в стані середньої тяжкості, зазнали вибухових поранень і стресової реакції. Одна 85-річна жінка потребувала госпіталізації, їй надають усю необхідну допомогу в лікарні.

До слова, у січні 2026 року російська авіація скинула на позиції українських військ та прифронтові населені пункти понад 5,7 тис. керованих авіаційних бомб. Попередній максимум було зафіксовано у жовтні 2025 року, коли ворог застосував понад 5,3 тис. таких боєприпасів.

18 січня російська армія скинула рекордну кількість керованих авіаційних бомб – 316 штук. Це стало максимальним застосуванням КАБів за один день від початку війни.

Теги: Іван Федоров обстріл Запоріжжя

