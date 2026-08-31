Окупанти вдруге атакували склад Varus: компанія попередила про перебої з постачанням

Компанія Varus зазначила, що вже працює над відновленням постачання

Попри пошкодження складської інфраструктури, всі магазини мережі наразі працюють у звичному режимі

Російська армія в ніч проти 31 серпня знову атакувала склад мережі супермаркетів Varus у Київській області. Унаслідок удару пошкоджено та знищено значну кількість товарів. У компанії повідомили, що всі співробітники живі, ніхто з них не постраждав, пише «Главком».

Водночас атака завдала мережі значних збитків. Через пошкодження складу найближчим часом можливі затримки з постачанням окремих товарів і тимчасова відсутність деяких позицій у магазинах.

У Varus зазначили, що вже працюють над відновленням постачання та забезпеченням необхідного асортименту для магазинів. Попри пошкодження складської інфраструктури, всі магазини мережі наразі працюють у звичному режимі.

Це вже не перший удар по логістичній інфраструктурі Varus останніми днями. 27 серпня під час російської атаки на Київщині було пошкоджено склад мережі «Коло», яка нещодавно стала частиною Varus. Тоді компанія також повідомляла, що її працівники не постраждали.

Російські удари по складській та логістичній інфраструктурі українських ритейлерів останнім часом стали системними. Під атаки потрапляли об'єкти великих торговельних мереж та поштових операторів, що створює додаткові проблеми для постачання товарів у регіони.

Нагадаємо, що російська атака 30 серпня спричинила пошкодження та руйнування й на інших об’єктах Київщини та столиці. Зокрема, у центрі Києва уламки збитих російських ударних безпілотників типу «Шахед» упали на території житлового комплексу.

Крім того, у Фастівському та Вишгородському районах Київської області через влучання та падіння уламків російських безпілотників виникли пожежі.

Також відомо, що внаслідок російської атаки в неділю, 30 серпня, було пошкоджено склад французької торговельної мережі Auchan у Борисполі Київської області.