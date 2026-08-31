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Чому США не можуть завершити війну проти Ірану? Пояснення NYT

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Чому США не можуть завершити війну проти Ірану? Пояснення NYT
Американський військовий гелікоптер над Кабулом у Афганістані у травні 2021 року
фото: The New York Times

Американські військові загрузли в новій війні в Ірані

Минуло п'ять років від завершення найдовшої війни в історії США – виведення військ з Афганістану у 2021 році. Попри побоювання американських президентів, країна не перетворилася на плацдарм для нових масштабних атак на Сполучені Штати. Утім, уроки тієї поразки знову стали актуальними, оскільки американські військові загрузли в новому конфлікті в Ірані. Про це пише The New York Times, передає «Главком».

Найкраща можливість завершити війну в Афганістані з'явилася у травні 2011 року після ліквідації Осами бен Ладена. Проте США продовжували бойові дії ще 10 років, втративши сотні військовослужбовців. За оцінками експертів, виведенню військ перешкоджали кілька чинників:

  • американське командування націлене виключно на перемогу, а відступ сприймався як зневага до жертв загиблих побратимів;
  • політичні лідери побоювалися погіршення репутації США на світовій арені та електоральних втрат у разі визнання поразки;
  • не маючи змоги подолати Талібан, Вашингтон переключився на скорочення витрат і підтримку непопулярного афганського уряду, відтягуючи неминучий фінал.

Незважаючи на обіцянки міністра оборони Піта Гегсета провести «лазерно-сфокусовану», швидку та вирішальну операцію в Ірані, війна ризикує перетворитися на черговий довготривалий конфлікт. Відповіддю Ірану на атаки США стала блокада Ормузької протоки.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів Ден Кейн визнав, що лише авіаударів недостатньо для переконливої перемоги чи відновлення судноплавства. Наразі адміністрація Дональда Трампа робить ставку на морську блокаду та економічні санкції, хоча військове керівництво вже не говорить про швидке завершення кампанії, припускаючи її затягування на невизначений термін.

Як і Талібан у свій час, керівництво Ірану веде боротьбу за власне існування, тоді як для США ставки у цьому регіоні є значно нижчими. Суспільні опитування свідчать про відсутність підтримки війни серед американців, а ціна потенційної наземної операції для повного розблокування Ормузької протоки виглядає надто високою.

Як відомо, військові США у неділю завдали удару по двох іранських пускових установках на острові Ларак в Ормузькій протоці. Це перший американський удар по іранських об'єктах за понад місяць. 

За словами американського посадовця, атака була здійснена після того, як розвідка зафіксувала підготовку іранських військ до запуску ракет з мінами у судноплавний маршрут.

Теги: США Іран війна

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