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У Харкові рятувальники завершили роботу на місці зруйнованої РФ п’ятиповерхівки (фото, відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У Харкові рятувальники завершили роботу на місці зруйнованої РФ п’ятиповерхівки (фото, відео)
Протягом доби рятувальники вилучили тіла ще двох людей
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Рятувальники розчищали завали, прибирали й демонтували аварійні конструкції

Працівники ДСНС завершили роботи на місці зруйнованої російською ракетою п'ятиповерхівки у Харкові. Про це повідомляє ДСНС.

24 січня вилучили тіла ще двох людей і двох собак. Рятувальники розчищали завали, прибирали й демонтували аварійні конструкції. За допомогою важкої інженерної техніки протягом двох днів прибрали 160 тонн будівельного сміття.

Рятувальники розчищали завали, прибирали й демонтували аварійні конструкції
Рятувальники розчищали завали, прибирали й демонтували аварійні конструкції
фото: dsns.gov.ua/ДСНС
Рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки
Рятувальники ліквідовують наслідки російської атаки
фото: dsns.gov.ua/ДСНС
Росія вдарила ракетою по п'ятиповерхівці в Харкові
Росія вдарила ракетою по п'ятиповерхівці в Харкові
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Загалом унаслідок вчорашнього російського удару по Харкову загинули 10 людей.

Нагадаємо, вранці у вівторок, 23 січня, російські окупанти завдали кілька ударів по Київському і Салтівському районам міста Харкова, внаслідок чого загинули чотири людини. Зруйновані багатоквартирні житлові будинки, навчальний заклад, інша виключно цивільна інфраструктура.

Ранковими ударами російських агресорів по Харкову також пошкоджено обладнання оператора системи розподілу електроенергії  «Харківобленерго», унаслідок чого без світла залишилися майже 11 тис. споживачів. Також поліція показала відео перших хвилин після сьогоднішнього ранкового ракетного удару по Харкову.

Читайте також: Харківщина та Дніпропетровщина долають наслідки ракетної атаки: ситуація в регіонах
Теги: Харків ДСНС обстріл рятувальники будинок

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