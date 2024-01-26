Ракетна загроза з моря зростає: скільки «Калібрів» націлено на Україну

РФ вивела в Чорне море три носії крилатих ракет «Калібр»

Російські окупанти збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Так, станом на ранок 26 січня у Чорному морі перебувають чотири ворожі кораблі, серед яких три носії крилатих ракет «Калібр». Про це повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

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Загальний залп «Калібрів» на цих кораблях – до 14 ракет.

В Азовському морі перебуває один ворожий корабель.

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А в Середземному морі два ворожі кораблі, серед яких один носій крилатих ракет «Калібр», загальний залп до восьми ракет.

Нагадаємо, станом на ранок четверга, 25 січня, російські окупанти тримали в Чорному морі два підводні ракетоносії. Можливий загальний залп до восьми «Калібрів».

Відомо, що окупанти економлять ракети «Калібр», оскільки мають проблеми з логістикою, забезпеченням та інфраструктурним обслуговуванням.