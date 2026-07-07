Удар балістикою по Одещині: в ДСНС показали наслідки атаки росіян (відео)

Понад 50 рятувальників приборкували масштабну пожежу на підприємстві, яке розтрощила ракета

Російські війська продовжують атакувати цивільну інфраструктуру України. Цього разу в Одесі російська ракета знову принесла біль і травми мирним українцям, які просто виконували свою роботу на підприємстві. Як пише «Главком», Головне управління ДСНС України в Одеській області вже показало, як рятувальникам довелось боротись з неконтрольованою пожежею.

Так, за інформацією рятувальників, російська балістична ракета влучила по території виробничого підприємства. Одразу після вибуху на території об'єкта спалахнуло масштабне загоряння: вогонь охопив виробниче обладнання та легкові автомобілі, що були припарковані поруч.

Осередків займання було декілька.

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Наслідки удари балістикою по Одесі фото: ДСНС

На місце події оперативно прибули посилені розрахунки ДСНС. Попри постійну загрозу повторних ударів, які часто практикують російські терористи, українські рятувальники вступили в бій вогнем і вже незабаром підрозділам ДСНС вдалося оперативно взяти пожежу під контроль.

«Вогнеборцям вдалось швидко ліквідувати пожежу та не допустити поширення вогню на більшу площу» , –зазначили в пресслужбі відомства.

Для ліквідації наслідків пожежі від ДСНС було залучено потужне угруповання сил: 51 рятувальник та 13 одиниць спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

За останніми даними, унаслідок російської атаки на Одесу постраждало 9 людей. П’ятьох госпіталізовано, з них 48-річний чоловік перебуває у важкому стані.

Екстрені служби продовжують працювати на місці удару, а правоохоронці документують черговий воєнний злочин Росії проти України.

Черговий удар по Одещині вкотре засвідчив, що російські війська атакують не лише військові цілі, а й цивільну інфраструктуру. Пошкодження виробничого підприємства, знищення майна та поранення мирних людей стали ще одним наслідком ракетного терору, який Росія систематично застосовує проти українських міст.

Наразі профільні служби встановлюють остаточні масштаби руйнувань, а інформація про наслідки удару може бути уточнена після завершення роботи всіх екстрених служб.

Нагадаємо, за інформацією голови Одеської ОВА Олега Кіпера, росіяни ввечері 7 липня завдали удару по Одесі, застосувавши балістичну ракету з касетною бойовою частиною.