Окупанти обстріляли село на Харківщині: є загиблий

. Окупанти вбили мирного мешканця селища прямо у день його народження

Окупанти вбили мирного мешканця селища прямо у день його народження

У четвер, 19 вересня, російські війська обстріляли селище Вільча Чугуївського району Харківської області. Внаслідок обстрілу загинув 85-річний чоловік, саме у день його народження. Про це повідомив офіційній Facebook-сторінці Офісу генерального прокурора.

«За даними слідства, 19 вересня вдень війська Росії здійснили обстріл селища Вільча Чугуївського району. Загинув чоловік: сьогодні йому виповнилось 85 років. У населеному пункті пошкоджено житлові будинки та адміністративні будівлі», – йдеться в повідомленні.

Чугуївська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Окрім загибелі людини, внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки та адміністративні будівлі.

Офіс генерального прокурора України запевняє, що прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих заходів для документування воєнних злочинів, скоєних російськими військовослужбовцями.

Нагадаємо, прокуратура назвала наслідки нічного обстрілу Харкова.