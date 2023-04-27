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«Незвичний удар. Була легка паніка». Кім розповів про нічний обстріл Миколаєва

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
«Незвичний удар. Була легка паніка». Кім розповів про нічний обстріл Миколаєва
У Миколаєві востаннє обстріли були 31 грудня 2022 року
фото: ОК «Південь»

Росіяни не обстрілювали Миколаїв 113 днів

Ракетний обстріл Миколаєва в ніч проти 27 квітня був першим від 31 грудня 2022-го. Місцеві мешканці встигли відвикнути від ударів, а тому ворожа атака викликала паніку. Про це в ефірі телемарафону розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Очільник області наголосив, що майже чотири місяці Миколаїв жив без російських обстрілів. Саме тому нічний удар РФ був незвичайним та викликав у мешканців паніку.

«Це 113-й день без обстрілів Миколаєва. Від 31 грудня не було обстрілів. Була легка паніка у людей. Це підступний удар росіян по цивільних. Там немає військових об'єктів. Але це був незвичайний удар. Ми не реагували, ми не бачили. Це було як сніг на голову», – зазначив Кім.

За словами Кіма, російська ракета потрапила в дерево, а тому будинки навколо пошкоджені, але не зруйновані. Також пошкоджень зазнали будівлі заводу, технікуму, суд. Утім,  найбільших руйнувань зазнали п'ятиповерхівка та будинки у приватному секторі.

«23 особи госпіталізовані, з них одна дитина 12 років, одна людина загинула. Три людини у тяжкому стані. Наразі ситуація не змінилася. Проводиться розчищення, відновлення вікон», – зазначив Кім.

Нагадаємо, у ніч на 27 квітня російські окупанти атакували Миколаїв «Калібрами» з акваторії Чорного моря. Чотири ракети були спрямовані з використанням особливостей місцевості та змін траєкторії для ускладнення виявлення.

Загалом для ліквідації наслідків обстрілу залучалось 100 вогнеборців та 19 одиниць спецтехніки.

Теги: обстріл Миколаїв Віталій Кім

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