«Незвичний удар. Була легка паніка». Кім розповів про нічний обстріл Миколаєва
Росіяни не обстрілювали Миколаїв 113 днів
Ракетний обстріл Миколаєва в ніч проти 27 квітня був першим від 31 грудня 2022-го. Місцеві мешканці встигли відвикнути від ударів, а тому ворожа атака викликала паніку. Про це в ефірі телемарафону розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Очільник області наголосив, що майже чотири місяці Миколаїв жив без російських обстрілів. Саме тому нічний удар РФ був незвичайним та викликав у мешканців паніку.
«Це 113-й день без обстрілів Миколаєва. Від 31 грудня не було обстрілів. Була легка паніка у людей. Це підступний удар росіян по цивільних. Там немає військових об'єктів. Але це був незвичайний удар. Ми не реагували, ми не бачили. Це було як сніг на голову», – зазначив Кім.
За словами Кіма, російська ракета потрапила в дерево, а тому будинки навколо пошкоджені, але не зруйновані. Також пошкоджень зазнали будівлі заводу, технікуму, суд. Утім, найбільших руйнувань зазнали п'ятиповерхівка та будинки у приватному секторі.
«23 особи госпіталізовані, з них одна дитина 12 років, одна людина загинула. Три людини у тяжкому стані. Наразі ситуація не змінилася. Проводиться розчищення, відновлення вікон», – зазначив Кім.
Нагадаємо, у ніч на 27 квітня російські окупанти атакували Миколаїв «Калібрами» з акваторії Чорного моря. Чотири ракети були спрямовані з використанням особливостей місцевості та змін траєкторії для ускладнення виявлення.
Загалом для ліквідації наслідків обстрілу залучалось 100 вогнеборців та 19 одиниць спецтехніки.
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