Напад Росії на Європу. Кремль вийшов з заявою

Лавров запевнив, що Путін готовий до збройного конфлікту з Європою

Глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Росія не збирається починати війну з Європою, але готова зробити «повноцінну воєнну відповідь» у разі необхідності, пише «Главком».

«Ми не збираємося нападати на жодну Європу, нам це зовсім не потрібно. І якщо раптом Європа почне нападати на РФ, президент заявив, що з нашого боку це буде вже не спеціальна військова операція, а повноцінна воєнна відповідь усіма наявними військовими засобами», – процитували росЗМІ Лаврова.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ не збирається воювати але «готова прямо зараз», якщо Європа почне

Нагадаємо, напад Росії на країни Європи перетворюється з гіпотетичного сценарію на реальність, адже не проходить дня, щоб російські чиновники не погрожували Польщі, Фінляндії чи країнам Балтії ракетними ударами або вторгненням. Однак Європі може не вистачити людей для протистояння агресору в разі нападу Росії.

До слова, німецька розвідка має докази, що в Кремлі точаться обговорення плану нападу на НАТО.

Також колишній очільник ГУР Міноборони Кирило Буданов, а нині керівник Офісу президента України заявляв, що Європі слід підготуватись до можливого конфлікту з Росією до 2030 року. За словами Буданова, Кремль може значно скоротити цей термін, оскільки для Росії важливо зберегти бойовий досвід своїх військових.