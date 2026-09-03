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Німеччина запустила серійне виробництво далекобійних дронів для ЗСУ

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Німеччина запустила серійне виробництво далекобійних дронів для ЗСУ
Німеччина вклала €300 млн у далекобійні дрони для України
скриншот з відео

Одна з моделей зможе долати до 1500 км, а самі безпілотники отримають технології для протидії російським засобам РЕБ

Німеччина запустила серійне виробництво понад 5 тис. далекобійних бойових безпілотників для України. Перші апарати вже виготовили, а повністю виконати замовлення німецького уряду планують до середини 2027 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Handelsblatt.

Виробництвом займаються німецько-американська оборонна компанія Auterion та її український партнер у спільному підприємстві Airlogix. Основний виробничий майданчик розташований поблизу Мюнхена.

За даними джерел видання, вартість контракту становить близько €300 млн. Окрім підприємства поблизу Мюнхена, виробництво безпілотників планують розгорнути ще на одному майданчику у Східній Німеччині.

Auterion відповідатиме за програмне забезпечення та операційну систему безпілотників, тоді як українська Airlogix – за їхню апаратну частину.

У межах замовлення для України виготовлятимуть дві різні моделі бойових дронів. Одна матиме середню дальність польоту, тоді як друга зможе долати до 1500 км.

Йдеться про ударні дрони-«камікадзе». Вони оснащені вибухівкою та призначені для безпосереднього ураження цілі, тому повернення такого безпілотника після виконання завдання не передбачається.

Важливою особливістю нових апаратів має стати використання штучного інтелекту. Відповідні технології повинні допомогти безпілотникам протидіяти впливу засобів радіоелектронної боротьби та продовжувати виконувати завдання в умовах роботи ворожого РЕБ.

Перші безпілотники в межах замовлення вже виготовили. Загалом німецький уряд замовив для України понад 5 тис. таких апаратів, а завершити виробництво всієї партії планують до середини 2027 року.

Контракт є частиною військової допомоги Берліна Києву. Запуск серійного виробництва далекобійних безпілотників відбувається на тлі зростання ролі ударних дронів у війні та потреби України у засобах, здатних уражати цілі на значній відстані.

Нагадаємо, Німеччина планує суттєво посилити військову та розвідувальну підтримку України у відповідь на російську атаку безпілотників в аеропорту Лейпциг/Галле. Зокрема, Берлін має намір передати Києву тисячі ударних дронів і ракети для систем ППО Iris-T.

Крім того, німецька влада планує поглибити співпрацю між розвідками двох країн. За даними ЗМІ, Німеччина може допомагати Україні з визначенням координат цілей для ударів по території Росії. Берлін також готується розширити повноваження власних спецслужб та посилити санкційний тиск на Москву, зокрема проти російського «тіньового флоту».

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Теги: Німеччина дрон Україна

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