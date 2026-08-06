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У Кривому Розі через збройний конфлікт поранено людину

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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У Кривому Розі через збройний конфлікт поранено людину
У Кривому Розі сталася стрілянина
фото: t.me/truexakrivojrog

Суперечка між працівниками кол-центрів на вулиці Комерційній переросла у застосування зброї, стрілець утік

У Кривому Розі ввечері 6 серпня сталася стрілянина. Інцидент стався в районі Поштового на вулиці Комерційній. За попередньою інформацією, одна людина дістала поранення, а стрілець залишив місце події. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві телеграм-канали.

У соціальних мережах також поширюється інформація, що конфлікт міг виникнути між працівниками так званих кол-центрів. Водночас офіційного підтвердження цієї версії станом на момент публікації немає.

За попередніми даними, після конфлікту один із його учасників застосував вогнепальну зброю. Потерпілому надали допомогу, однак офіційної інформації про його стан поки не оприлюднили.

На місці події працюють правоохоронці. Вони встановлюють усі обставини стрілянини, особу стрільця, мотиви конфлікту та інших можливих учасників інциденту.

У Кривому Розі розбірки закінчилися пораненням людини
У Кривому Розі розбірки закінчилися пораненням людини
фото: t.me/typical_KR

Офіційних коментарів від Національної поліції щодо причин події або кількості постраждалих наразі не надходило. Через це інформація про можливу причетність працівників шахрайських кол-центрів залишається непідтвердженою і потребує офіційного підтвердження.

Станом на час публікації тривають першочергові слідчі дії, а правоохоронці збирають докази та встановлюють усі деталі інциденту.

Зазначимо, що останнім часом в Україні спостерігається тенденція до частішого використання вогнепальної, травматичної та холодної зброї під час побутових і кримінальних розбірок. За даними правоохоронних органів та аналітиків, основними чинниками цієї динаміки є велика кількість зброї на руках у населення в умовах воєнного стану, а також активізація тіньового бізнесу – зокрема незаконних гральних закладів, нарколабораторій та шахрайських кол-центрів («офісів»).

Наприклад, не так давно в Одесі група озброєних молодиків у масках зробила спробу силового рейдерського захоплення приміщення, у якому функціонував так званий «шахрайський кол-центр». Нападники застосували сльозогінний газ і відкрили вогонь з травматичної зброї по охороні та працівниках «офісу». На місце оперативно прибули підрозділи КОРД, які знешкодили та затримали обидві сторони конфлікту – як нападників, так і організаторів нелегального бізнесу.

Нагадаємо, 6 серпня у Голосіївському районі Києва поліція затримала 20-річного чоловіка, який відкрив стрілянину біля житлових будинків, намагаючись справити враження на нових знайомих. За даними правоохоронців, він тричі вистрілив у повітря із сигнального пристрою, придбаного через інтернет, чим налякав мешканців. За хуліганство молодику загрожує до п'яти років обмеження волі.

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Теги: стрілянина Кривий Ріг шахрайство поліція

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