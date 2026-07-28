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На Буковині чоловік відкрив вогонь по поліцейських і втік

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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На Буковині чоловік відкрив вогонь по поліцейських і втік
На Буковині розшукують озброєного чоловіка
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Двоє правоохоронців отримали поранення, нападник утік у бік лісу

У Чернівецькій області правоохоронці розшукують 54-річного чоловіка, який поранив двох поліцейських під час проведення слідчих дій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Чернівецької області.

Інцидент стався 28 липня близько 07:45 у селі Їжівці Чернівецького району. Поліцейські прибули до місця проживання місцевого жителя для проведення процесуальних заходів у межах кримінального провадження щодо незаконного поводження зі зброєю.

Під час слідчих дій чоловік здійснив кілька пострілів із мисливської рушниці у бік правоохоронців, після чого втік у напрямку лісового масиву. Унаслідок стрілянини двоє поліцейських отримали поранення. Наразі їм надають необхідну медичну допомогу.

Для пошуку та затримання озброєного чоловіка на території області запровадили спеціальну поліцейську операцію. До заходів залучили необхідні сили та засоби правоохоронців. Поліція закликає громадян бути обережними та повідомляти на спецлінію «102» будь-яку інформацію про можливе місцеперебування розшукуваного. 

Правоохоронці наголошують, що самостійно намагатися затримати озброєного чоловіка не можна. Наразі тривають першочергові слідчі та розшукові заходи. 

Нагадаємо, наприкінці липня в Ужгороді поліція також проводила спецоперацію із затримання озброєного чоловіка, який відкрив стрілянину в Шахтинському лісі. Правоохоронці залучали спецпризначенців КОРД, а після затримання у чоловіка вилучили бойовий пістолет.

Раніше в Києві на Оболоні чоловік відкрив стрілянину в супермаркеті. Він у нетверезому стані зайшов до приміщення магазину та почав провокувати конфлікт із персоналом. 

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Теги: зброя Чернівецька область поліція стрілянина поранення

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