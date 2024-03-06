Росіяни атакували дронами Суми: є влучання
Постраждалим надається необхідна медична допомога
У ніч на 6 березня ворог атакував Суми безпілотниками типу «Шахед». Є три влучання. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація.
У місті зафіксовано три прильоти в різних частинах міста. На місцях працюють усі аварійно-рятувальні служби.
Зазначається, що постраждалим надається необхідна медична допомога, а наслідки авіаційних ударів уточнюються.
Зазначимо, у вівторок ввечері було зафіксовано рух ворожих безпілотників, які продовжували атакувати Україну протягом ночі.
Нагадаємо, у ніч на 6 березня у Київській області працювали сили протиповітряної оборони.
Як повідомлялося, пізно ввечері 5 березня в Одесі пролунала серія потужних вибухів. У місті працюють сили та засоби протиповітряної оборони.
Перед цим в області було оголошено повітряну тривогу через фіксацію ударних беспілотників ворога, які той запускав, зокрема, з акваторії Чорного моря.
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