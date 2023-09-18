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Росіяни атакували Херсонщину: є загиблі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни атакували Херсонщину: є загиблі
Ворог всю ніч гатив по Херсонщині
фото ілюстративне

У Кізомисі було влучання в приватний будинок

Російські окупанти у ніч прости 18 вересня обстріляли Херсона та населені пункти Херсонської області. У результаті атаки є загиблий. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Ворог всю ніч гатив по Херсонщині. Є загиблі та постраждалі. У результаті «прильоту» по Херсону загинув 72-річний чоловік. Ще один - отримав травми, йому надана допомога на місці», – йдеться у повідомленні.

Також у Кізомисі було влучання в приватний будинок. Від отриманих травм літня жінка померла на місці. Чоловіка 60 років у стані середньої важкості доставили до лікарні.

Під вогнем була й Ольгівка. Постраждала 63-річна жінка. Її госпіталізовано.

Нагадаємо, триває 572-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося понад 35 бойових зіткнень.

Теги: окупанти будинок жінка чоловік ворог

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