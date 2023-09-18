Росіяни атакували Херсонщину: є загиблі

У Кізомисі було влучання в приватний будинок

Російські окупанти у ніч прости 18 вересня обстріляли Херсона та населені пункти Херсонської області. У результаті атаки є загиблий. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ворог всю ніч гатив по Херсонщині. Є загиблі та постраждалі. У результаті «прильоту» по Херсону загинув 72-річний чоловік. Ще один - отримав травми, йому надана допомога на місці», – йдеться у повідомленні.

Також у Кізомисі було влучання в приватний будинок. Від отриманих травм літня жінка померла на місці. Чоловіка 60 років у стані середньої важкості доставили до лікарні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Під вогнем була й Ольгівка. Постраждала 63-річна жінка. Її госпіталізовано.

Нагадаємо, триває 572-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося понад 35 бойових зіткнень.