Катання на ковзанах на замерзлій річці ледь не обернулось трагедією

Поки на допомогу прямували бійці ДСНС, перехожий врятував молодика

У Вінниці на замерзлій річці Південний Буг чоловік катався на ковзанах та провалився в крижану водойму. Очевидець його врятував. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС у Вінницькій області.

24-річний молодик вийшов на лід на ковзанах. Крига виявилась не надто міцною, тому він провалився у воду. В той час, недалеко від берега річки Південний Буг перебував інший чоловік. Поки на допомогу прямували бійці ДСНС, перехожий врятував молодика.

Він побачив «фігуриста», який провалився та витяг його з води.

«Допоки одні вінничани викладають красиві відео у соцмережах, показуючи, як гарно катаються на ковзанах по замерзлому Південному Бугу, інші відчайдухи навіть виїжджають на лід на велосипедах та автівках, рятувальники з усіх можливих ресурсів закликають цього не робити та не ризикувати життям!», – йдеться у повідомленні.

ДСНС вкотре нагадує, не слід випробовувати лід на міцність ціною власного життя. Рятувальники додають: «Будьте свідомими, обирайте для зимового відпочинку спеціально облаштовані для цього місця».

До слова, на річці Дніпро від берега відкололася крижина з трьома рибалками. На щастя, рятувальники оперативно прибули на місце та за допомогою човна доставили чоловіків на берег.

18 лютого, на затоці Собаче гирло в Оболонському районі Києва рятувальники врятували собаку, який провалився під лід. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

За словами рятувальників, пес побачив лебедя та кинувся до нього. Як наслідок, тонкий лід не витримав і чотирилапий опинився у крижаній воді. Знесилений пес не мав сил вибратися самотужки.