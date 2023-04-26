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Начальники військових штабів країн НАТО проведуть засідання щодо війни в Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Начальники військових штабів країн НАТО проведуть засідання щодо війни в Україні
фото: nato.int

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг приєднається до Військового комітету під час першого засідання для обговорень ключових пріоритетів і викликів Альянсу

Найвищий військовий орган НАТО й Військовий комітет зберуться на засідання в Брюсселі вже 10 травня. Головна тема обговорення – війна на території України. Про це повідомляє пресслужба НАТО.

Зазначається, що на засідання головуватиме голова Військового комітету адмірал Роб Бауер. Зокрема до обговорень будуть залучені:

  • верховний головнокомандувач ОЗС НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі;
  • Верховний головнокомандувач ОЗС НАТО з питань трансформації генерал Філіп Лавінь.

«Засідання Військового комітету НАТО на рівні начальників Генеральних штабів дасть змогу 32 начальникам Генеральних штабів зустрітись і обговорити питання стратегічної важливості для Альянсу», – повідомляє пресслужба.

Які питання обговорять під час засідання:

  • генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг приєднається до Військового комітету під час першого засідання для обговорень ключових пріоритетів і викликів Альянсу.
  • під час другого засідання голови Генштабів порушать питання війни на території України, ситуацію на місцях і подальшу підтримку України з боку НАТО і членів Альянсу.
  • третє засідання буде присвячене посиленню сил і засобів стримування і оборони Альянсу напередодні рішень Вільнюського саміту

Триває 427-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом минулої доби було відбито 39 атак противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.  і після нього.

під час четвертого й п'ятого засідання Військовий комітет надасть додаткові вказівки й рекомендації щодо перебудови оборонних сил і засобів НАТО.

Теги: НАТО війна Єнс Столтенберг Бахмут

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