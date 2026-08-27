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Путін вирішив підвищити ставки у війні. Bloomberg дізнався про плани Кремля

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Путін вирішив підвищити ставки у війні. Bloomberg дізнався про плани Кремля
Путін розглядає нові удари по центру Києва
фото: zamin.uz

Москва вважає переговори фактично проваленими та розглядає потужніші удари балістичними ракетами по Києву, зокрема по центру столиці

Росія готується до подальшої ескалації війни проти України, оскільки в Кремлі дійшли висновку, що переговори про мирну угоду зайшли у глухий кут. Москва розглядає можливість значно посилити ракетні атаки на українські міста. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

Переговори зайшли в глухий кут

За словами трьох співрозмовників видання, близьких до Кремля, Росія розглядає інтенсифікацію потужних ударів звичайними балістичними ракетами по Києву. Серед потенційних цілей називається центральна частина української столиці. Також Москва може посилити атаки на інфраструктуру в інших містах України.

Джерела Bloomberg стверджують, що переговорні механізми фактично зруйнувалися, а сторони повернулися до початкових позицій. У Москві також переконані, що економічний тиск санкцій та українські удари по російських нафтопереробних заводах і логістичній інфраструктурі не змусять Володимира Путіна припинити війну.

Більше того, співрозмовники видання заявили, що нинішній рівень бойових дій у Кремлі не вважають піком можливої військової ескалації.

Сам російський диктатор нещодавно публічно пригрозив посиленням атак у відповідь на українські удари по території РФ. «Україна відкрила цю скриньку Пандори. Що ж, будьте готові отримати удар у відповідь по найбільш чутливих секторах вашої економіки», – заявив Путін.

За словами джерел Bloomberg, Москва дедалі частіше розглядає українські удари по російських об'єктах як атаки з боку країн НАТО, оскільки члени Альянсу надають Києву зброю та розвідувальну інформацію.

Спроби Сполучених Штатів домогтися припинення війни поки не принесли прориву. Переговорний процес загальмувався, тоді як увага президента США Дональда Трампа значною мірою зосереджена на конфлікті з Іраном.

Кремль також більше не розраховує на те, що Москва вважала домовленістю між Путіним і Трампом, досягнутою на саміті на Алясці у серпні минулого року.

Російська сторона очікувала, що США чинитимуть тиск на Україну, аби Київ погодився віддати Росії Донецьку область у межах угоди про припинення війни. Україна послідовно відкидала вимогу передати РФ території та укріплені міста, які російська армія не змогла захопити силою.

Держсекретар США Марко Рубіо ще в червні дав зрозуміти, що Вашингтон не поділяє російського трактування попередніх контактів. «Якби угода була, війна вже закінчилася б», – заявив він.

Після липневих переговорів із російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим Рубіо також заявив про необхідність пошуку «нових концепцій».

Москва чекає нових пропозицій США

Цього тижня до Москви з рідкісним неоголошеним візитом прибув директор ЦРУ Джон Реткліфф. Він провів переговори з представниками російських спецслужб, однак повний зміст зустрічей публічно не розкривався.

Очікувалося також, що американські представники Стів Віткофф та Джаред Кушнер після восьмимісячної перерви відвідають Москву, а потім уперше приїдуть до Києва. Дати цих поїздок наразі не визначені.

За словами чотирьох людей, близьких до Кремля, за відсутності дипломатичного прогресу Москва бачить дедалі менше альтернатив подальшій ескалації для досягнення своїх цілей у війні.

Російська сторона все ще сподівається, що Віткофф і Кушнер можуть привезти нові американські пропозиції. Однак очікування можливого прориву в Кремлі оцінюють як дуже низькі.

За словами джерел, у Москві також переконані, що Росія вже йшла на поступки протягом війни і кожна з них нібито послаблювала її позиції.

У Кремлі обговорюють сценарій ядерної ескалації

Bloomberg звертає увагу й на значно небезпечніший сценарій. За словами джерел, близьких до Кремля, серед російських чиновників почастішали розмови про те, що Путін у крайньому разі може розглянути застосування тактичної ядерної зброї в Україні.

Водночас видання наголошує: жодних ознак того, що Росія зараз готується застосувати ядерну зброю, немає. Директор Carnegie Russia Eurasia Center Олександр Габуєв також оцінює таку ймовірність як надзвичайно низьку. За його словами, військова ефективність тактичної ядерної зброї на сучасному розосередженому полі бою обмежена, тоді як політична ціна такого кроку була б надзвичайно високою.

Крім того, проти застосування Росією тактичної ядерної зброї виступають її ключові партнери. Зокрема, Китай передавав Москві застереження навіть не розглядати такий сценарій.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін заявив про нібито готовність Москви до мирного діалогу з Україною, однак висунув умову – переговори мають відбуватися «на основі реалій, що складаються на землі». За його словами, нинішні пропозиції, які отримує російська сторона, є неприйнятними.

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Теги: переговори Україна війна путін

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