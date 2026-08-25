Як перемогти Росію? Залужний назвав єдину стратегію, як обхитрити Путіна

Ексголовнокомандувач вважає, що Україна має змусити Росію реагувати на її дії, а не постійно відповідати на кроки Кремля

Колишній головнокомандувач ЗСУ, посол України у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що Україна має не намагатися передбачити наступні кроки Росії, а діяти на випередження та нав'язувати противнику власну волю. Саме це, на його думку, може змусити Кремль перейти від реалізації власного плану до реагування на українські дії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю Залужного 24 Каналу.

Говорячи про перспективи завершення війни та можливість того, що Росія погодиться на реальні переговори, Залужний застеріг від спроб прогнозувати поведінку Кремля. На його переконання, війна практично унеможливлює точні прогнози.

«Війна така цікава і небезпечна річ, в якій будь-яке передбачення і прогнозування – це автоматичне шарлатанство. Не можна нічого передбачати абсолютно», – заявив Залужний.

За його словами, Україні натомість варто виходити з того, що Росія діє системно. Відповідно, Києву необхідно вибудовувати таку ж системну відповідь на кроки Москви.

Водночас Залужний вважає, що цього недостатньо. Наступним кроком має стати перехоплення ініціативи, коли вже Росії доведеться реагувати на українські рішення.

«А краще – зробити крок вперед і заставити Росію щось робити у відповідь. Ось він шлях до того, що можна щось прогнозувати. Поки цього не відбувається, поки ми не нав'язали свою волю, своє бачення до Російської Федерації, цього не буде», – наголосив ексголовнокомандувач.

При цьому Залужний визнав, що результат війни сьогодні залежить не лише від України. Він знову використав поняття global decision – глобального рішення, без якого, за його оцінкою, змусити Росію змінити свою поведінку буде надзвичайно складно.

«Звісно, не все від нас на сьогоднішній день залежить. Це, знову ж таки, ми повертаємося до того, без Global Decision нічого абсолютно не буде. Лише Global Decision може заставити в тому часі Російську Федерацію щось зробити», – сказав він.

Нагадаємо, російські війська отримали новий термін для повного захоплення Донецької області – до 31 грудня 2026 року. За даними Інституту вивчення війни (ISW), основними оперативними цілями російської армії залишаються Костянтинівка, Слов'янськ і Краматорськ, які входять до української оборонної лінії «Фортечний пояс».

Аналітики зазначали, що від початку повномасштабного вторгнення Володимир Путін уже 15 разів встановлював окремі строки для захоплення всієї Донецької області. Жодного з визначених Кремлем термінів російська армія не дотрималася.