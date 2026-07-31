Чому Росія взялася за удари по українських АЗС: пояснення Financial Times

Росія розширила повітряну кампанію проти цивільної інфраструктури, зробивши однією з нових цілей українські АЗС

Ворог значно активізував атаки на автозаправні станції в Україні. Така тактика покликана не лише ускладнити логістику, а й створити додатковий тиск на цивільне населення прифронтових регіонів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

За інформацією видання, від початку літа під російські удари потрапили понад 200 автозаправних станцій – у Харківській, Сумській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Полтавській областях.

Як зазначає FT, мета цих ударів полягає у порушенні повсякденного життя, створенні додаткових труднощів із пересуванням і постачанням пального, а також у спробі змусити людей залишати прифронтові райони. Така кампанія також розглядається як відповідь Москви на українські удари по російських нафтопереробних заводах та інших об'єктах паливної інфраструктури.

Видання звертає увагу, що російський елітний підрозділ безпілотників «Рубікон» навіть публікував відеозаписи денних атак FPV-дронів по працюючих автозаправках, на яких були присутні цивільні люди.

У відповідь українська влада та оператори паливного ринку посилюють заходи безпеки. Зокрема, на окремих об'єктах встановлюють антидронові сітки, а громадян закликають залишати територію АЗС під час повітряної тривоги. Попри масштаб атак, дефіциту пального в Україні наразі немає, хоча в окремих регіонах логістика та робота частини заправок ускладнилися.

Нагадаємо, раніше OSINT-аналітики склали карту російських ударів по українських автозаправних станціях. Головна проблема для України – саме організована кампанія РФ з переривання логістики через удари по АЗС, особливо небезпечна для вантажного транспорту. Якщо звичайний автомобіль легко може дозаправитися в сусідньому місті, то вантажівці це вдається значно складніше.

Крім цього, начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що паливна інфраструктура регіону продовжує працювати, а інформація про повне знищення АЗС на трасі Харків – Полтава не відповідає дійсності.