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Трамп прокоментував можливість зняття санкцій з Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Трамп прокоментував можливість зняття санкцій з Росії
Санкції суттєво впливають на російську економіку
фото з відкритих джерел

Американський президент не виключив можливість зняття обмежень з Російської Федерації

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що санкції з Росії поки що не зніматимуть. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву американського президента.

У Білому домі журналісти запитали Трампа, чи розглядає він зняття санкції з Росії у межах переговорного процесу про врегулювання війни в Україні.

«Ні, поки санкцій ніхто не знімав. Думаю, колись ми це розглянемо, але наразі ні», – відповів президент США.

Тим часом міністр фінансів США Скотт Бессент вважає, що послаблення санкцій проти Росії може бути предметом переговорів для завершення війни в Україні.

Нагадаємо, Велика Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти Москви з моменту вторгнення в Україну 2022 року. Він націлений на ланцюги поставок російських військових, доходи, що підживлюють війну і клептократів, які приносять прибутки Кремлю.

Уряд Канади у третю річницю російського повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого оголосив про новий пакет санкцій про російських фізичних та юридичних осіб

До слова, Угорщина прагне виключити вісьмох осіб із санкційного списку Євросоюзу та вимагає нових гарантій щодо перемовин про транзит газу через Україну, перш ніж підтримати продовження європейських санкцій проти Росії.

Як повідомлялося, Державний департамент США та Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC) ввели санкції проти низки осіб і суден, які беруть участь у нафтовій та нафтохімічній промисловості Ірану. Обмеження спрямовані на так званий «тіньовий флот» країни.

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Теги: росія США санкції Дональд Трамп

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