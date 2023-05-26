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Ракетна атака на Київ, військова допомога Україні: головне за ніч

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ракетна атака на Київ, військова допомога Україні: головне за ніч
влада повідомила, звідки і чим ударила Росія по Києву
фото з відкритих джерел

США планують оголосити про новий пакет військової допомоги Україні

США оголосять про новий транш військової допомоги Україні на $300 млн. Уряд Литви анонсував новий пакет військової допомоги для ЗСУ. Іспанія заявила про новий пакет військової допомоги Україні. У ніч на 26 травня Росія здійснила 13 повітряну атаку на Київ від початку травня.  «Главком» зібрав у добірку ці та інші новини ночі проти 8 травня, щоб ви були в курсі головних подій.

Військова допомога Україні

США оголосять про новий транш військової допомоги Україні на $300 млн – він переважно складатиметься з боєприпасів. 

Сполучені Штати планують оголосити про надання Україні військової допомоги на суму до 300 мільйонів доларів. Пакет, в основному, складатиметься з боєприпасів.

Пакет може бути оголошений вже в п'ятницю, 26 травня, але, можливо, після святкових вихідних у США, пов'язаних з Днем пам'яті (29 травня, - ред.), йдеться у матеріалі.

Уряд Литви анонсував новий пакет військової допомоги для Збройних сил України. 

У четвер, 25 травня міністр національної оборони Арвідас Анушаускас взяв участь у дистанційній зустрічі країн-донорів допомоги Україні у форматі Рамштайн, де відзначив важливість надання Україні євроатлантичної перспективи та презентував останній пакет військової допомоги Литви.

За словами Анушаускаса, новий пакет військової допомоги Україні з боку Литви включатиме протидронове обладнання, боєприпаси, сухі харчові пайки та іншу допомогу.

Урядовець також наголосив на важливості навчання українських військових, зазначивши, що Литва значно збільшила обсяг навчань та кількість призначених для нього інструкторів.

Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила про передачу Україні ще 4 танків Leopard 2 та партії БТР M-113.

Очільниця міноборони також відзначила хороший прогрес у підготовці українського персоналу на території Іспанії, де станом сьогодні пройшли навчання 1500 осіб.

Ракетна атака на Київ

У ніч на 26 травня Росія здійснила 13 повітряну атаку на Київ від початку травня.

Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, цього разу атака була здійснена зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію, ймовірно, крилатими ракетами типу Х-101/555.

За попередньою інформацією, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені.

За даними на цю годину, потерпілих та руйнувань у Києві не зафіксовано. Але дані оперативного зведення ще збираються та уточнюються.

Україна відкриє посольство в Руанді

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна відкриє посольство в Руанді. 

Кулеба здійснив перший в історії візит до Руанди, де провів у столиці Кігалі переговори з міністром закордонних справ та міжнародного співробітництва Вінсентом Бірутою.

Окремою темою переговорів стала продовольча безпека в Африці, експорт українських зернових в рамках Чорноморської зернової ініціативи та гуманітарної програми Grain From Ukraine. 

Дмитро Кулеба та Вінсент Бірута підписали меморандум про політичні консультації міністерств закордонних справ України та Руанди. Сторони також домовилися незабаром провести бізнес-форум за участі українського та руандійського бізнесу.

«Бавовна» у Бердянську

В окупованому Бердянську стався потужний вибух

«Завдяки дуже точній роботі ЗСУ окупанти не дорахувалися установок С-300», – повідомила Бердянська ГВА.

Також про вибухи на околиці міста повідомила призначена РФ «влада» Бердянська.

Що саме підірвано, за їхньою інформацією, наразі невідомо, але на місці «вже працюють екстрені та оперативні служби».

У російському Краснодарі «бавовна»

На півдні Росії, в місті Краснодар пролунали потужні вибухи, вночі 26 травня. Місцеві мешканці повідомляють про роботу ППО. 

Жителі російського Краснодара повідомляють про потужні вибухи над містом. Чули щонайменше два «хлопка».

Мешканка міста зазначила, що вибухи пролунали о 4:10 ранку, після чого спрацювали сигналізації, за її словами спрацювало ППО.

Також повідомляється про падіння уламків на будівлю «МТС» на вулиці Морській, що знаходиться в центрі міста Краснодар.

Місцеві жителі зафіксували момент вибуху у центрі Краснодара. Вони зазначають, що, ймовірно, місто було атаковано безпілотниками.

Масштабна повітряна тривога в Україні тривала понад дві години

У столиці та більшості областей України було оголошено повітряну тривогу о 03:02, а о 05:34 повідомили про відбій повітряної тривоги. За попередніми даними моніторингових каналів, тривога може бути пов’язана із запуском крилатих ракет з території Росії.

Тривога почала ширитися одразу з трьох напрямків – північного, південного та східного, досягнувши центральних, а зголом і західних областей.

О 03:50 про повітряну загрозу для Кривого Рогу повідомив очільник Дніпропетровської облради Микола Лукашук. О 04:01 Тривога поширилася на територію всієї України. О 04:20. У Києві прогриміла серія вибухів. 

Байден повідомив про призначення нового голови генштабу США

Оголошення відбулося після рекомендації міністра оборони Ллойда Остіна обрати Брауна наступним вищим офіцером армії

Президент США запропонував призначити керівника ВПС генерала Чарльза Брауна новим головою Об’єднаного комітету начальників штабів США.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США – найбільш високопоставлений американський офіцер, який виконує роль ключового військового радника президента США, міністра оборони та Ради національної безпеки.

 

Теги: вибух окупанти боєприпаси переговори тривога

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