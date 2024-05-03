G7 більше не розглядає конфіскацію заморожених активів Росії – FT

Замість повної конфіскації активів РФ G7 шукає менш радикальні способи використання грошей

Повної конфіскації заморожених російських активів більше немає в порядку денному обговорень країн «Великої сімки». Про це пише Financial Times.

Як пише видання, замість повної конфіскації активів G7 шукає менш радикальні, але більш реальні способи використання коштів.

Євросоюз зараз іде за найбільш консервативним сценарієм, який передбачає поточне відрахування доходів від російських активів на користь України. Йдеться про суму не більше ніж 3 млрд євро на рік, залежно від процентних ставок.

У лютому 2024 року Бельгія запропонувала використати 190 млрд євро, які знаходяться на рахунках в депозитарії Euroclear, як забезпечення під залучення боргового фінансування для України. Але такий варіант пов'язаний з такими ж ризиками, що й повна конфіскація, тож європейські країни виступили проти.

Нагадаємо, що Євросоюз має юридично обґрунтувати рішення щодо конфіскації російських заморожених активів. Про це заявила перший заступник директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду (МВФ) Гіта Гопінат, пише видання Foreign Policy. За її словами, це допоможе уникнути можливих ризиків у майбутньому. При цьому Гопінат наголосила, що фонд не братиме участі в обговоренні питань, пов'язаних із вилученням активів РФ.

Як повідомлялося, 12 лютого Рада Євросоюзу затвердила постанову, яка дозволяє використовувати прибуток від заморожених активів РФ для України.

Євросоюз дозволив знімати дивіденди із заморожених активів Центробанку Росії для надання допомоги Україні. Згідно з рішенням ради ЄС, цей дозвіл поширюється лише на рахунки, сума коштів яких перевищує €1 млн. Передбачається, що всі кошти, які передаються Україні із заморожених активів, будуть спрямовані на реконструкцію та відновлення держави.

Раніше стало відомо, що Україні не вистачить заморожених активів Росії, аби покрити всі збитки внаслідок повномасштабної війни.

До слова, виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що заморожені російські активи в обсязі $300 млрд можуть використати як заставу для надання кредитів Україні.