У Чечні невідомі розстріляли автомобіль з росгвардійцями (фото)

Росгвардійці пересувалися на вантажівці «Урал» автошляхом між Петропавловськом та Беркарт-Юрт

Точна кількість убитих росіян поки невідома

У Чечні невідомі обстріляли автомобіль «Урал», що належить Росгвардії, і зникли з місця злочину. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Напад на авто стався у станиці Петропавловська Грозненського району. Точна кількість убитих поки невідома, проте, судячи зі знімків, було ліквідовано як мінімум одного росгвардійця Дмитра Верещенка. Згідно з повідомленнями ЗМІ, росіяни пересувалися на вантажівці «Урал» автошляхом між Чурт-тогӏі (Петропавловськом) та Беркарт-Юрт.

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Зараз на місці працюють співробітники правоохоронних органів.

Нагадаємо, розпочато досудове розслідування за фактом вбивства чотирьох полонених бійців Національної гвардії України поблизу Селидового Донецької області. 6 жовтня 2024 року четверо військових Національної Гвардії України виконували службово-бойові завдання на позиціях в районі м. Селидове. Близько 13:00 окупаційні війська розпочали штурм укріплень, під час якого захопили наших захисників у полон.

Надалі представники збройних сил РФ записали допит поранених беззбройних нацгвардійців на відео. Наступного дня Сили оборони повернули втрачені позиції та у ході проведення пошукових заходів виявили тіла вбитих українських військовослужбовців.

Як повідомлялося, на Бахмутському напрямку російські загарбники розстріляли, імовірно, пораненого військовослужбовця Збройних сил України, який потрапив до них у полон, правоохоронці почали розслідування.

Також 18 жовтня На Донеччині поблизу Селидового російські війська вчинили черговий воєнний злочин. Окупанти розстріляли двох полонених українських бійців.

Як повідомлялося, Росія часто повертає рідним розчленовані тіла українських полонених, аби, ймовірно, приховати сліди тортур.