Росіяни обстріляли Вовчанськ, є загиблий

Під завалами ще може перебувати жінка

Російські військові обстріляли Вовчанськ за допомогою артилерії. Внаслідок ворожої атаки є загиблий. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ворог з артилерії знову обстріляв мирних мешканців у м. Вовчанськ. На жаль, внаслідок цього обстрілу загинув цивільний чоловік. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого», – написав він.

Окрім того, за попередніми даними, під завалами ще може перебувати жінка. На місці працюють усі екстрені служби.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, сьогодні вдень росіяни накрили вогнем Херсон.

Триває 441-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – здійснили 46 атак. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка.