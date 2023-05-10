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Росіяни обстріляли Вовчанськ, є загиблий

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росіяни обстріляли Вовчанськ, є загиблий
Унаслідок обстрілу Вовчанська загинув цивільний чоловік
фото ілюстративне

Під завалами ще може перебувати жінка

Російські військові обстріляли Вовчанськ за допомогою артилерії. Внаслідок ворожої атаки є загиблий. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Ворог з артилерії знову обстріляв мирних мешканців у м. Вовчанськ. На жаль, внаслідок цього обстрілу загинув цивільний чоловік. Щирі співчуття рідним та близьким загиблого», – написав він.

Окрім того, за попередніми даними, під завалами ще може перебувати жінка. На місці працюють усі екстрені служби.

Нагадаємо, сьогодні вдень росіяни накрили вогнем Херсон.

Триває 441-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – здійснили 46 атак. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнка. 

Теги: Харківщина окупанти військові Херсон жінка чоловік Олег Синєгубов ворог росіяни Бахмут

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