РФ на окупованих територіях навчає дітей літати на дронах – ISW

Також Росія використовує інфраструктуру та людей на окупованих територіях України для виробництва дронів

Росія активно використовує тимчасово окуповані території України для розвитку власної галузі виробництва безпілотників. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на аналітичний звіт Української Східної правозахисної групи (EHRG) та Інституту стратегічних досліджень та безпеки (ISRS), інформує «Главком».

Згідно з дослідженням, на окупованих українських землях Росія розгорнула інфраструктуру для виготовлення дронів, їх комплектуючих, а також підготовки майбутніх операторів. Зокрема, під контроль потрапили Луганський авіаремонтний завод та Сніжанський машинобудівний завод, які тепер використовуються російським оборонним конгломератом «Ростех» для виробництва безпілотників.

У Донецьку на ці ж цілі задіяно низку підприємств: Корпорація розвитку Донбасу, Республіканський центр безпілотних систем імені Володимира Жоги, компанії «3D-Техно», «НВО Фронт», «НПО Утьосов», «ГК Алмаз» та «ІП Григоріадіадіс». Крім того, в Луганській області, в окупованому Первомайському, діє ВАТ «Первомайський механічний завод», що також бере участь у виробничому процесі.

За даними ISW, Росія активно розбудовує навчальну та дослідницьку інфраструктуру на ТОТ – відкриває тренувальні полігони, вводить курси з керування дронами у школах і коледжах, створює науково-дослідні установи. Особливу увагу окупанти приділяють залученню до цієї діяльності дітей.

У звіті зазначається, що в середніх школах на окупованих територіях понад 10 тис підлітків навчаються керуванню безпілотниками, а учнів молодших класів також залучають до занять у позашкільних гуртках. Росія використовує елементи «гейміфікації» – проводячи змагання з перегонів дронів, щоб стимулювати участь молоді в таких програмах.

На думку аналітиків, ця політика має три цілі: мілітаризація українських дітей шляхом нав’язування агресивної військової ідеології, підготовка молоді до потенційної служби в російських збройних силах і зміцнення оборонно-промислової бази РФ.

Нагадаємо, Росія системно застосовує хімічну зброю на фронті, намагаючись компенсувати військові провали. У ході повномасштабного вторгнення проти України окупаційні війська дедалі частіше вдаються до використання токсичних речовин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління розвідки.