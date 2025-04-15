Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

РФ на окупованих територіях навчає дітей літати на дронах – ISW

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
РФ на окупованих територіях навчає дітей літати на дронах – ISW
В середніх школах на окупованих територіях понад 10 тис підлітків навчаються керуванню безпілотниками
фото з відкритих джерел

Також Росія використовує інфраструктуру та людей на окупованих територіях України для виробництва дронів

Росія активно використовує тимчасово окуповані території України для розвитку власної галузі виробництва безпілотників. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на аналітичний звіт Української Східної правозахисної групи (EHRG) та Інституту стратегічних досліджень та безпеки (ISRS), інформує «Главком».

Згідно з дослідженням, на окупованих українських землях Росія розгорнула інфраструктуру для виготовлення дронів, їх комплектуючих, а також підготовки майбутніх операторів. Зокрема, під контроль потрапили Луганський авіаремонтний завод та Сніжанський машинобудівний завод, які тепер використовуються російським оборонним конгломератом «Ростех» для виробництва безпілотників.

У Донецьку на ці ж цілі задіяно низку підприємств: Корпорація розвитку Донбасу, Республіканський центр безпілотних систем імені Володимира Жоги, компанії «3D-Техно», «НВО Фронт», «НПО Утьосов», «ГК Алмаз» та «ІП Григоріадіадіс». Крім того, в Луганській області, в окупованому Первомайському, діє ВАТ «Первомайський механічний завод», що також бере участь у виробничому процесі.

За даними ISW, Росія активно розбудовує навчальну та дослідницьку інфраструктуру на ТОТ – відкриває тренувальні полігони, вводить курси з керування дронами у школах і коледжах, створює науково-дослідні установи. Особливу увагу окупанти приділяють залученню до цієї діяльності дітей.

У звіті зазначається, що в середніх школах на окупованих територіях понад 10 тис підлітків навчаються керуванню безпілотниками, а учнів молодших класів також залучають до занять у позашкільних гуртках. Росія використовує елементи «гейміфікації» – проводячи змагання з перегонів дронів, щоб стимулювати участь молоді в таких програмах.

На думку аналітиків, ця політика має три цілі: мілітаризація українських дітей шляхом нав’язування агресивної військової ідеології, підготовка молоді до потенційної служби в російських збройних силах і зміцнення оборонно-промислової бази РФ.

Нагадаємо, Росія системно застосовує хімічну зброю на фронті, намагаючись компенсувати військові провали. У ході повномасштабного вторгнення проти України окупаційні війська дедалі частіше вдаються до використання токсичних речовин. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління розвідки.

Теги: окуповані території ISW

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мапа бойових дій deepstatemap.live
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 квітня: ситуація на фронті
Вчора, 06:00
Два роки тому Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт очільника Кремля та дитячої обмудсменки РФ за депортацію українських дітей
Єрмак розповів, скільки українських дітей викрала Росія
17 березня, 16:16
Від 24 лютого 2022 року триває повномасштабна агресія Росії проти України
ISW: Путін обходить домовленості США та України заради вигоди для Росії
18 березня, 05:46
У документі вказано перелік територій за рівнем безпекової ситуації
Мінрозвитку оновило перелік територій, де ведуться бойові дії
20 березня, 12:47
Від 24 лютого 2022 року триває повномасштабна агресія Росії проти України
ISW: Економічні та військові виклики підривають здатність Росії вести війну
4 квiтня, 05:17
Путін запропонував встановити «тимчасову владу» в Україні
Навіщо Путін пропонує встановити «тимчасову владу» в Україні: аналіз ISW
31 березня, 08:29
Аналітики спрогнозували ймовірність припинення вогню у найближчі три тижні
Аналітики спрогнозували ймовірність припинення вогню у найближчі три тижні
1 квiтня, 07:46
Аналітики кажуть, що російські війська досягли лише незначних успіхів на Покровському напрямку
Окупанти переслідують три тактичні цілі на Покровському напрямку: аналіз ISW
9 квiтня, 08:46
ЗСУ просунулися в напрямку Часового Яру
Сили оборони просунулися біля Часового Яру: деталі від ISW
11 квiтня, 06:44

Події в Україні

РФ на окупованих територіях навчає дітей літати на дронах – ISW
РФ на окупованих територіях навчає дітей літати на дронах – ISW
РФ системно застосовує хімічну зброю на фронті – ГУР
РФ системно застосовує хімічну зброю на фронті – ГУР
Лінія фронту станом на 14 квітня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 14 квітня 2025. Зведення Генштабу
Британія передає Україні $990 млн на закупівлю ППО
Британія передає Україні $990 млн на закупівлю ППО
Південна Корея профінансує запуск «Дія.Офіс» для держслужбовців
Південна Корея профінансує запуск «Дія.Офіс» для держслужбовців
Зросла кількість загиблих від російського удару по Сумах
Зросла кількість загиблих від російського удару по Сумах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
202K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 14 квітня: ситуація на фронті
72K
Карта повітряних тривог України онлайн 14 квітня 2025
35K
Гімнаст Ковтун, який змінив громадянство, поскаржився на українців
28K
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
28K
Удар Росії по Сумах. Митрополит УПЦ МП дав приклад Онуфрію, як треба реагувати
15K
Готелі у Туреччині панікують: дві країни масово переманюють туристів

Новини

15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 39 хвилин
Вчора, 21:37
Зізнання полонених китайців та нові звинувачення Трампа. Головне за 14 квітня
Вчора, 21:24
14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
13 квiтня, 10:55
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 квiтня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua