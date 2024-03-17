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Росіяни повідомили про знищення українського вертольота: розвідка розповіла, що трапилося

Надія Карбунар
glavcom.ua
Росіяни повідомили про знищення українського вертольота: розвідка розповіла, що трапилося
Розвідка показала свої гелікоптери
фото: скріншот із відео

На борту вертольота нібито перебували до 20 осіб

У Російській Федерації заявили збиття українського вертольота Black Hawk поблизу кордону. Проте Головне управління розвідки Міністерства оборони України спростувало ворожий фейк  та навіть показало відео гелікоптера.

Так званий військовий кореспондент Євген Піддубний повідомив, що росіяни збили український гвинтокрил поблизу Лукашівки на Чернігівщині. За його словами, йдеться, ймовірно, про UH-60 Black Hawk.

Піддубний стверджує, що на борту вертольота нібито перебували до 20 осіб. За його словами, українські військові планували висадку на території Козинки, Бєлгородської області для «створення видимості контролю над населеним пунктом».

Проте у ГУР спростовують цю заяву.

«Усі борти «Black Hawk» Головного управління розвідки Міністерства оборони України перебувають в чудовому робочому стані; їхні екіпажі продовжують виконувати бойові та спеціальні завдання», – кажуть у розвідці.

Раніше росіяни заявляли про знищення трьох сотень бійців ЗСУ вакуумною бомбою. 

Також російські пропагандисти поширювали фейки про те, що Україна нібито планує мобілізувати три мільйони бездітних жінок у разі затягування війни або ж збільшенні чисельності ворожої армії. 

Нагадаємо, росіяни поширюють фейки про те, що в Одесі ховають українських військових, органи яких начебто вилучили для майбутніх продажів. Ворожа пропаганда використовує ці відеозаписи для проведення інформаційної кампанії під назвою «Чорна трансплантологія». 

Як повідомлялося, Росія проводить кампанію з дезінформації щодо ситуації на півдні України. Пропагандисти поширюють новий фейк про нібито «евакуацію держслужбовців із Херсона».

Крім того, російські пропагандисти розповсюджують інформацію про те, що Україна нібито готується до здачі Харкова. Такі вкиди є фейковими.

Читайте також: Росія намагається залякати українських студентів, вигадавши новий фейк

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