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Росіяни просунулися поблизу Курахового та Великої Новосілки – карти ISW

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Росіяни просунулися поблизу Курахового та Великої Новосілки – карти ISW
Звіт ISW щодо війни в Україні 21 лютого
фото з відкритих джерел

На інших напрямках ворог зберігав військову присутність, але не наступав

Російським військовим вдалось просунутися на Донеччині. А саме поблизу Курахового та Великої Новосілки. Також росіяни просунулись на Курщині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Операція ЗСУ на Курщині

Російські війська просунулися в Курській області. 21 лютого російські війська продовжували наступати на північний захід від Суджі в районі Погребків, Лебедєвки, Нікольського, Миколаєво-Дарино та Свердлікового, а також на південь від Суджі в районі Гуєво.

ISW не підтвердило, але Росія заявляла: російські війська захопили Свердликово, просунулися на південний схід від Суджі в районі західних околиць Черкаської Конопельки та Фанасіївки, перетнули міжнародний кордон Сумсько-Курської області та що тривають бої біля Новенького та Басівки (на північний захід від Суджі).

Росіяни просунулися поблизу Курахового та Великої Новосілки – карти ISW фото 1

Харківщина

21 лютого російські війська продовжили наземні наступи на харківському напрямку, але не просунулися. Російські війська 20 і 21 лютого проводили наступальні операції на північ від Харкова в районі Липців і на північний схід від Харкова в районі Вовчанська.

Росіяни просунулися поблизу Курахового та Великої Новосілки – карти ISW фото 2

Луганщина

Російські війська 21 лютого продовжили наземні атаки на Куп’янському напрямку, але не підтвердили наступ. Російські війська продовжували атакувати на північ від Куп’янська поблизу Західного та на схід від Куп’янська біля Петропавлівки.

21 лютого російські війська продовжували наступ на напрямку Борова, але не просунулися. 20 і 21 лютого російські війська продовжували наступати на північний схід від Борової біля Загризового та на схід від Борової біля Копанок.

Росіяни просунулися поблизу Курахового та Великої Новосілки – карти ISW фото 3

Донеччина

21 лютого російські війська продовжили наступ на Сіверському напрямку, але не просунулися. 20 і 21 лютого російські війська продовжували наступати на північний схід від Сіверська в районі Білогорівки

21 лютого російські війська продовжували наступальні дії на Часівояворіському напрямку, але не просунулися. 20 і 21 лютого російські війська продовжували наступати поблизу та в межах Часового Яру, на північ від Часового Яру поблизу Григорівки та на північний схід від Часового Яру поблизу Васюківки.

Росіяни просунулися поблизу Курахового та Великої Новосілки – карти ISW фото 4

21 лютого російські війська продовжили наступ на торецькому напрямку, але не просунулися. 20 і 21 лютого російські війська продовжували наступати біля Торецька та на північ від Торецька біля Диліївки.

Російські війська просунулися під Покровськом. Російські війська продовжували атаки біля самого Покровська; на схід від Покровська в районі Водяне Друге, Єлизаветівка, Свиридонівка, Промінь; на південний схід від Покровська біля Лисівки; на південь від Покровська біля Піщаного; і на південний захід від Покровська біля Удачі, Сергіївки, Надіївки, Преображенки, Богданівки та Срібного 20 і 21 лютого.

Росіяни просунулися поблизу Курахового та Великої Новосілки – карти ISW фото 5

Південь

21 лютого російські війська продовжували наступальні операції в західній Запорізькій області, але жодного підтвердженого просування не зробили. 20 і 21 лютого російські війська вели наступальні операції на північний захід від Роботиного в районі Щербаків, Степового, Новоандріївки та П'ятихаток. Російські мілблогери стверджували, що українські сили контратакували поблизу П’ятихаток і Кам’янського (на північний захід від Роботиного).

Росіяни просунулися поблизу Курахового та Великої Новосілки – карти ISW фото 6

Нагадаємо, що триває 1095-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: росія армія кордон танки наступ ISW

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