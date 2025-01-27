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Російський гігант з виробництва одягу активно закриває фабрики: причини

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Російський гігант з виробництва одягу активно закриває фабрики: причини
Працівників уже попередили, що з 31 березня їх звільнять через закриття фабрик
фото з відкритих джерел

Тисячі росіян втратять робочі місця вже навесні

Найбільший виробник одягу в Росії Gloria Jeans закриває фабрики у містах Шахти та Новошахтинськ Ростовської області. Про це повідомляє російський «Інтерфакс».

Причиною у керівництві компанії назвали те, що багато працівників пішли на війну з Україною, через що виробництво стало невигідним.

Працівників уже попередили, що з 31 березня їх звільнять через закриття фабрик. Без роботи залишиться близько 1,5 тис. людей.

Засновник компанії Володимир Мельников пояснив, що основні проблеми – це застарілі технології та фінансові втрати, спричинені браком працівників, які масово вирушили на фронт.

Згідно з відкритими даними, на кінець 2024 року у Gloria Jeans налічувалося 10 виробничих майданчиків.

Ще раніше повідомлялося, що Gloria Jeans, яка займається випуском одягу та взуття, планує закрити частину своїх виробничих майданчиків у країні. Уже припинив роботу швейний цех у місті Сальськ, а працівникам запропонували вакансії на інших фабриках.

Повідомляється, що Gloria Jeans може перемістити виробництво до В’єтнаму, Бангладеш чи Узбекистану. У цих країнах існує стабільна сировинна база завдяки вирощуванню бавовни, а також розвинені виробничі потужності. Це розв'язує проблеми із постачанням матеріалів і дозволяє знизити витрати, пов'язані з коливаннями валютних курсів.

Як відомо, компанія Gloria Jeans продовжує своє виробництво в окупованому українському Луганську. Нещодавно супермодель російського походження Ірина Шейк, яка мовчить про агресію Росії проти України, знялась у рекламі Gloria Jeans. Проте рекламу цього бренду знімали у Лос-Анджелесі.

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Теги: технології фронт втрати супермодель росія

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