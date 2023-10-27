Росіяни скинули вибухівку на Херсонщину: постраждало літнє подружжя

Російські окупанти скинули вибухівку з безпілотника на літнє подружжя у Михайлівці Херсонської області

Росіяни атакували населений пункт з дрона

Сьогодні, 27 жовтня, у Михайлівці Херсонської області під російський удар потрапило літнє подружжя. Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Росіяни атакували населений пункт з дрона.

«Близько 15:40 окупанти атакували населений пункт з безпілотника. Внаслідок скидання вибухівки поранення отримав 79-річний місцевий житель, а також його 73-річна дружина. Обох потерпілих шпиталізували до лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу», – йдеться в повідомленні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Окрім того, Херсонська обласна прокуратура повідомила, що близько 17:30 росіяни здійснили артилерійський обстріл по ще одному з населених пунктів Бериславського району, внаслідок чого постраждав 62-річний чоловік.

Триває 611-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 47 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав шість ракетних та вісім авіаційних ударів, здійснив 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.