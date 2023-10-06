Ракетний удар по Харкову, Зеленський їде до Румунії. Головне за 6 жовтня

Сьогодні російські окупанти вдарили по центру Харкова

Ракетний удар по Харкову, Зеленський вперше від початку великої війни відвідає Румунію, Рада збільшила видатки держбюджету на 322,6 млрд грн. «Главком» зібрав у добірку новини 6 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

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Ракетний удар по Харкову

Сьогодні російські окупанти вдарили по центру Харкова. Атака припала по центру міста, а саме по Київському та Основ'янському районах.

Під завалами знайшли тіла 10-річного хлопчика та його 67-річної бабусі. Решта родини – батьки хлопчика та їхнє 11-місячне немовля зараз в лікарні. За даними ОВА, поранено 20 чоловіків та дев'ять жінок віком від 18 до 85 років, а ще – 11-місячного хлопчика, який є братом загиблої дитини.

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Згідно з попередніми даними, терористи для удару застосували дві балістичні ракети типу «Іскандер-М». Також внаслідок російського ракетного обстрілу було пошкоджено 72 будівлі у центральній частині міста

Рада збільшила видатки держбюджету на 322,6 млрд грн

Верховна Рада проголосувала в цілому за збільшення видатків державного бюджету України 2023 року на 322,6 млрд грн. Більшість із цих коштів піде на Сили оборони України.

Так, у держбюджеті збільшаться видатки на такі напрямки:

Міноборони на 211 млрд грн;

МВС на 79 млрд грн;

Мінсоцполітики на 16,5 млрд грн;

МЗС на 1,3 млрд грн;

Мінстратегпром на 4,3 млрд грн;

СБУ на 4,2 млрд грн;

ГУР на 2,5 млрд грн;

Міносвіти на 572 млн грн;

Держспецзв'язку на 570 млн грн;

Служба зовнішньої розвідки на 500 млн грн;

Управління державної охорони на 230,5 млн грн;

Міненерго на 350 млн грн.

В Одесі військовослужбовець видавав «білі квитки» депутатам та їх родичам

Працівники Державного бюро розслідувань викрили злочинну схему в Одеському районному територіальнім центрі комплектування та соціальної підтримки, яка допомагала депутатам та їх родичам уникнути мобілізації.

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За даними слідства, військовослужбовець Одеського військкомату за гроші допомагав зніматись з військового обліку чоловікам призовного віку. Основними клієнтами були місцеві депутати та їхнє наближене коло осіб.

Зеленський вперше від початку великої війни відвідає Румунію

Уже наступного тижня президент України Володимир Зеленський відвідає Румунію з робочим візитом. Як зазначається, це буде перший візит українського президента до Румунії з початку російського вторгнення в Україну.

Також наголошується, що візит Зеленського не буде частиною турне кількома країнами. Це буде спеціальний візит лише до Румунії, де глава держави зустрінеться з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом та іншими посадовцями.

Суд арештував активи «Київстар», які належали трьом олігархам Путіна

Суд наклав арешт на всі корпоративні права в Україні, що належали підсанкційним російським олігархам Михайлу Фрідману, Петру Авену та Андрію Косогову. За даними журналістів, серед арештованих активів – 100% «Київстару».

Як зазначається, компанія контролюється цими олігархами через нідерландську компанію Veon Ltd, а також належні самому «Київстару» частки в інших компаніях, зокрема ТОВ «Хелсі Україна», у розпорядженні якої медичні дані більшості українців, які уклали декларацію з сімейним лікарем.