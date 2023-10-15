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Адмірала, який вижив після удару по штабу Чорноморського флоту, тепер катають Севастопольською бухтою

Надія Карбунар
glavcom.ua
Адмірала, який вижив після удару по штабу Чорноморського флоту, тепер катають Севастопольською бухтою
Вочевидь, окупант вирішили – якщо покатати вцілілого адмірала Севастопольською бухтою, це допоможе вберегти півострів від атак ЗСУ
фото: скріншот із відео

Ікону російського адмірала Федора Ушакова провезли на катері

Росіяни в тимчасово окупованому Криму вигадали надійніший за системи ППО захист. Так, у місцевих новинах показали сюжет про те, що ікону російського адмірала Федора Ушакова провезли на катері Севастопольською бухтою.

Ікона вціліла після удару Збройних сил України по штабу Чорноморського флоту РФ. Тож окупанти вирішили, що стали свідками справжнього дива.

«Як відомо, Федір Ушаков не програв жодної битви. Через сторіччя непереможний адмірал продовжує захищати Севастополь і дарує впевненість у новій перемозі», – радів тоді так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

Вочевидь, окупант вирішили – якщо покатати вцілілого адмірала Севастопольською бухтою, це допоможе вберегти півострів від атак ЗСУ.

Та сама вціліла ікона
Та сама вціліла ікона
фото: Михайло Развожаєв/Telegram

Нагадаємо, що 22 вересня Україна завдала удару по штабу Чорноморського флоту РФ крилатими ракетами. Голова окупаційної «влади» Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про ракетний удар, який ЗСУ завдали по штабу флоту. 

Міністерство оборони РФ повідомило, що внаслідок удару ЗСУ по штабу Чорноморського флоту в окупованому Севастополі загинув один російський військовослужбовець. А за даними української розвідки, загинули щонайменше дев'ять осіб, поранення отримали 16. Серед них є російські генерали. Але чомусь цю інформацію окупаційна влада не коментує, обмежившись лише заявами про вцілілу ікону Ушакова.

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Теги: окупанти Севастополь влада поранення системи ППО

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