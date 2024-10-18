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Опалювального сезону не буде: влада закликає жителів Покровська їхати з міста

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Опалювального сезону не буде: влада закликає жителів Покровська їхати з міста
Ворог поступово знищує місто – як свого часу Бахмут та Авдіївку
фото з відкритих джерел

У адміністрації зауважили, що бетонні пірамідки в спальному районі – це, на жаль, сьогодення Покровська

Начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк закликав жителів міста виїхати у безпечні місця і попередив, що опалювального сезону у місті, поки його намагаються захопити росіяни, не буде. Про це повідомляє Покровська міська військова адміністрація.

«Якщо ви будете бачити, що проходять фортифікаційні роботи вже по ваших вулицях, не звалікайте, будь ласка, беріть речі і виїжджайте, тому що це буде небезпечно»,  – звернувся Добряк до містян.

У адміністрації зауважили, що бетонні пірамідки в спальному районі – це, на жаль, сьогодення Покровська. Ворог поступово знищує місто – як свого часу Бахмут та Авдіївку.

«Як і обіцяли, до останнього на місцях залишаються рятувальники, поліцейські, працівники соціальних служб та комунальники. Але вже точно відомо, що опалювального сезону в місті не буде», – констатували у Покровській МВА.

За словами заступника начальника Покровської міської військової адміністрації Олексія Стебля, сьогодні місто і громада дедалі більше у зоні обстрілів FPV-дронами, а також артилерією і ракетами. Тому не у всі куточки громади можуть доїхати комунальні служби і виконати необхідний обсяг робіт.

Нагадаємо, російські війська наступають у напрямку Покровська. Їхньою метою, ймовірно, є захоплення шахти, де видобувається особливий тип вугілля – коксівне. Російські війська прагнуть захопити шахту через її ключове значення для української металургійної промисловості. Вона знаходиться приблизно за 10 км на захід від центру міста і спеціалізується на видобутку особливого типу вугілля, необхідного для виробництва коксу.

Голова асоціації металургів України Олександр Каленков в інтерв'ю Reuters зазначив, що втрата Покровської шахти може спричинити суттєве зниження виробництва сталі.

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Теги: війна Донеччина

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