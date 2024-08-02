На Харківщині окупанти вдарили дроном по автобусу з людьми: є постраждалі

Росіяни запустили дрон в автобус, у якому їхали будівельники

Унаслідок атаки безпілотника у Дергачівській громаді постраждали шестеро цивільних

У Харківській області близько 9:00 год російські загарбники завдали удару дроном по автобусу з людьми. Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зокрема, внаслідок атаки безпілотника у Дергачівській громаді постраждали шестеро цивільних, пʼятеро людей у середньому стані, один чоловік – у важкому.

Постраждалими виявилися працівники-будівельники.

Наразі на місці працюють правоохоронці та екстрені служби.

Нагадаємо, у ніч на 1 серпня 2024 року російські загарбники знову атакували Україну ракетами і безпілотниками. Радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід семи «Шахедів». Усі цілі збито протиповітряною обороною на Київщині, Полтавщині, Херсонщині та Дніпропетровщині.

Зазначимо, у липні Україна вперше за час повномасштабної війни завдала більше атак безпілотниками дальньої дії, ніж Росія.