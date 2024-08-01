На окупованих територіях неможливо поховати людину без паспорта РФ

Щоб поховати людину, треба мати російський паспорт

Мінімальна вартість проведення поховання становить 80 тис. рублів

На тимчасово окупованих територіях України для проведення поховання треба обов’язково пред’явити російський паспорт. Про це повідомила Східна правозахисна група.

«Поховати людину неможливо без «договору» з корпорацією «Ритуал». Ця контора є монополістом у ритуальних послугах на тимчасово непідконтрольних територіях України. Тільки через «Ритуал» можливо здійснити похорон, але укласти з ним такі договори можуть тільки ті, хто має паспорт РФ», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що похорон часто є непосильною фінансовою витратою для родини померлого, адже мінімальна вартість проведення поховання становить 80 тис. рублів.

Так звана компенсація на проведення похорону виплачується родичу померлого лише за наявності у заявника паспорта громадянина РФ. Одержувач має пред’явити свій російський паспорт і реквізити розрахункового рахунку, який зараховувати допомогу.

З 1 лютого 2024 року сума компенсації не перевищує 8370, 20 рублів.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях півдня росіяни погрожують вигнати через блокпост у Василівці тих, хто не буде отримувати паспорт РФ.

До слова, російські окупанти у Скадовську на Херсонщині розпочали процес «націоналізації» майна українців, які не мають російських паспортів. Для збереження власного житла необхідно отримати російський паспорт та зареєструвати його у відповідному відомстві окупантів у Генічеську.