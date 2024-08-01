Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

На окупованих територіях неможливо поховати людину без паспорта РФ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
На окупованих територіях неможливо поховати людину без паспорта РФ
Щоб поховати людину, треба мати російський паспорт
фото з відкритих джерел

Мінімальна вартість проведення поховання становить 80 тис. рублів

На тимчасово окупованих територіях України для проведення поховання треба обов’язково пред’явити російський паспорт. Про це повідомила Східна правозахисна група.

«Поховати людину неможливо без «договору» з корпорацією «Ритуал». Ця контора є монополістом у ритуальних послугах на тимчасово непідконтрольних територіях України. Тільки через «Ритуал» можливо здійснити похорон, але укласти з ним такі договори можуть тільки ті, хто має паспорт РФ», – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що похорон часто є непосильною фінансовою витратою для родини померлого, адже мінімальна вартість проведення поховання становить 80 тис. рублів.

Так звана компенсація на проведення похорону виплачується родичу померлого лише за наявності у заявника паспорта громадянина РФ. Одержувач має пред’явити свій російський паспорт і реквізити розрахункового рахунку, який зараховувати допомогу.

З 1 лютого 2024 року сума компенсації не перевищує 8370, 20 рублів.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях півдня росіяни погрожують вигнати через блокпост у Василівці тих, хто не буде отримувати паспорт РФ.

До слова, російські окупанти у Скадовську на Херсонщині розпочали процес «націоналізації» майна українців, які не мають російських паспортів. Для збереження власного житла необхідно отримати російський паспорт та зареєструвати його у відповідному відомстві окупантів у Генічеську. 

Читайте також: Глава Запорізької ОВА вимагає анулювати паспорти у частини громадян з окупованих територій
Теги: окупація окуповані території компенсація похорон поховання паспорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мапа бойових дій deepstatemap.live
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 серпня: ситуація на фронті
Сьогодні, 06:00
Росіяни починають забирати житло
Окупанти у Скадовську почали відбирати житло українців без російських паспортів
3 липня, 11:36
Контроль над Торецьком дозволяє ЗСУ тримати під вогневим контролем Горлівську агломерацію
Росіяни наступають на Торецьк: як це загрожує ЗСУ
6 липня, 15:36
Церемонія прощання з Коханівським
Київ прощається з командиром батальйону ОУН Миколою Коханівським (фото)
16 липня, 13:09
У транспортному засобі перебувало вісім чоловіків-афганців
На польсько-німецькому кордоні затримано українця, що віз у багажнику авто афганців
15 липня, 23:41
Літак був збитий ракетою, випущеною зенітно-ракетним комплексом «Бук» поблизу населеного пункту Сніжне
Десята річниця збиття літака MH17 над Донбасом: як це було та який вирок виніс суд
17 липня, 09:36
Загальна кількість кубинців, які беруть участь у бойових діях, ймовірно, становить кілька сотень
Bloomberg: кубинці їдуть на війну проти України через щедрі виплати і паспорти РФ
19 липня, 23:50
Які пенсійні послуги можна отримати онлайн: роз'яснення
Які пенсійні послуги можна отримати онлайн: роз'яснення
24 липня, 07:15
Столичний суд відправив виконуючого обов’язки начальника КП «Київський метрополітен» під цілодобовий домашній арешт
Підтоплення метро: суд відправив керівника підземки під цілодобовий домашній арешт
25 липня, 12:22

Події в Україні

Російські війська вдарили по залізничній станції Харківщини: є поранена
Російські війська вдарили по залізничній станції Харківщини: є поранена
Нічна атака РФ по Україні. Повітряні сили повідомили про збити цілі
Нічна атака РФ по Україні. Повітряні сили повідомили про збити цілі
Уночі Росія атакувала житлові квартали Херсонщини: є загибла та поранені
Уночі Росія атакувала житлові квартали Херсонщини: є загибла та поранені
Втрати ворога станом на 1 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 1 серпня 2024 – Генштаб ЗСУ
На окупованих територіях неможливо поховати людину без паспорта РФ
На окупованих територіях неможливо поховати людину без паспорта РФ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 серпня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 серпня: ситуація на фронті

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
34K
Медовий Спас: привітання у прозі, віршах та листівках
27K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 серпня: ситуація на фронті
26K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16K
Україну тримають на плаву два демографічні горби – економіст
14K
«Сірий» ринок Інтернету. Час приводити до тями
13K
Медовий спас 2024: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони

Новини

Окупація села на Донеччині, перемога «Динамо» у Лізі чемпіонів: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
ВАКС зобов’язав НАБУ перевірити причетність Кудрицького до виведення з «Укренерго» 716 млн грн
Вчора, 17:50
Як українські митці підкорили британців у Лондоні
Вчора, 16:59
Залужний відвідав концерт у Лондоні (фото)
Вчора, 14:24
Масована атака на Київ, пожежа в Курській області: головне за ніч
Вчора, 07:00
США міркують над санкціями проти Венесуели через результати виборів
30 липня, 11:13

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua