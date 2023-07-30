Інженер викрав секретні дані про військові об'єкти США – ЗМІ

Затриманий інженер військово-повітряної бази Арнольд, за версією слідства, мав доступ до комунікацій ФБР та агентств штату Теннесі

Чоловік забрав додому носії інформації з секретними даними, вартістю майже $90 тис

Інженер військово-повітряної бази Арнольд у штаті Теннесі викрав обладнання та секретну інформацію США стосовно 17 військових об'єктів та правоохоронних органів. Про це повідомляє Forbes з посиланням на ордер на обшук, який має у своєму розпорядженні.

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48-річний чоловік забрав додому велику кількість урядових радіотехнічних засобів та носії інформації з секретними даними. Вартість обладнання становить майже $90 тис.

«Під час обшуку в його будинку правоохоронці виявили, що він мав «несанкціонований адміністраторський доступ» до технологій радіозв’язку, які використовуються Командуванням повітряної освіти та підготовки (AETC) на 17 військових об'єктах», – йдеться в повідомленні.

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Вказується, що AETC є одним із дев’яти «головних командувань», визначених Пентагоном як «взаємопов’язані та доповнюючі, що забезпечують наступальні, оборонні та допоміжні елементи» штабу ВПС.

Під час обшуку слідчі знайшли ноутбук, на якому було відкрите програмне забезпечення, що містило «всю систему зв'язків авіабази Арнольд». Такоє інженер зберігав у себе USB-накопичувачі з файлами радіопрограм правоохоронних органів.

За даними слідства, цей чоловік, можливо, мав доступ до комунікацій ФБР та агентств штату Теннесі. Наразі цю інформацію перевіряють слідчі.

Раніше The New York Times із посиланням на джерела в Білому домі повідомляв, що у соцмережах з'явилися засекречені військові документи, що детально описують плани США та НАТО щодо розбудови української армії перед запланованим контрнаступом.