Росіяни випустили по Слов'янську ракету С-300 (фото)

Унаслідок удару немає постраждалих

Армія країни-агресорки вкотре обстріляли місто Слов'янськ на Донеччині. Про це повідомляє голова Слов’янської військової адміністрації Вадим Лях.

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«Вночі місто знову було обстріляне», – йдеться у повідомленні Вадима Ляха.

За словами очільника Слов’янської ВА, ракета типу С-300 влучила в мікрорайоні Лісний поблизу кар'єру. Унаслідок удару були пошкоджено декільька приватних будинків. Постраждалих немає.

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фото: фейсбук Вадима Ляха

«Ще раз нагадую про необхідність дотримуватися заходів безпеки. У великодні дні утримайтеся від відвідування кладовищ та місць масового скупчення людей», – зазначив Вадим Лях.

Нагадаємо, що учора вночі російська ракета розірвалася у повітрі над територією овочевої фабрики. Через це руйнувань зазнали теплиці та робочі цехи.

До слова, триває 424-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. РФ протягом минулої доби завдала вісім ракетних, 37 авіаційних ударів та здійснила приблизно 45 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.