Через атаку РФ згорів склад Yasno з обладнанням для сонячних електростанцій
Компанія оцінює збитки
Унаслідок російського удару вчора був знищений один зі складів енергетичної компанії Yasno. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального директора компанії Сергія Коваленка.
«Учора внаслідок чергової атаки згорів один із наших складів. Найголовніше – усі люди в порядку. Це те, що має найбільше значення», – йдеться у повідомленні.
Коваленко зауважив, що на складі зберігалася частина обладнання для сонячних електростанцій. Більша частина техніки на складі пошкоджена. «Але те, що вціліло, ми вже перемістили на інші склади. Зараз оцінюємо збитки», – додав він.
«І хочу, щоб ви знали головне: попри атаку, ми продовжуємо виконувати свої зобов'язання перед клієнтами – за якістю та термінами встановлення СЕС і УЗЕ. Обладнання нам не бракуватиме, адже маємо всі необхідні резерви. Дякую кожному, хто поруч. Працюємо далі», – підсумував гендиректор.
До слова, російські атаки знищили близько 90% логістичної інфраструктури, яку торговельні мережі використовували для зберігання та розподілу продуктів харчування. За словами міністра аграрної політики, через руйнування складів і логістичних центрів торговельним мережам доведеться перебудовувати систему постачання.
Раніше експерти попереджали, що через російські удари по складах і логістичних центрах з українських магазинів можуть тимчасово зникати окремі товари. Найбільші ризики стосуються продукції, яка швидко псується або потребує спеціальних умов зберігання: м'яса, риби та морепродуктів, молочної продукції, свіжих овочів і фруктів.
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