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Через атаку РФ згорів склад Yasno з обладнанням для сонячних електростанцій

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Через атаку РФ згорів склад Yasno з обладнанням для сонячних електростанцій
На складі зберігалася частина обладнання для сонячних електростанцій
фото: Serhii Kovalenko/Facebook

Компанія оцінює збитки

Унаслідок російського удару вчора був знищений один зі складів енергетичної компанії Yasno. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генерального директора компанії Сергія Коваленка.

«Учора внаслідок чергової атаки згорів один із наших складів. Найголовніше – усі люди в порядку. Це те, що має найбільше значення», – йдеться у повідомленні.

Через атаку РФ згорів склад Yasno з обладнанням для сонячних електростанцій фото 1
фото: Serhii Kovalenko/Facebook

Коваленко зауважив, що на складі зберігалася частина обладнання для сонячних електростанцій. Більша частина техніки на складі пошкоджена. «Але те, що вціліло, ми вже перемістили на інші склади. Зараз оцінюємо збитки», – додав він.

«І хочу, щоб ви знали головне: попри атаку, ми продовжуємо виконувати свої зобов'язання перед клієнтами – за якістю та термінами встановлення СЕС і УЗЕ. Обладнання нам не бракуватиме, адже маємо всі необхідні резерви. Дякую кожному, хто поруч. Працюємо далі», – підсумував гендиректор.

До слова, російські атаки знищили близько 90% логістичної інфраструктури, яку торговельні мережі використовували для зберігання та розподілу продуктів харчування. За словами міністра аграрної політики, через руйнування складів і логістичних центрів торговельним мережам доведеться перебудовувати систему постачання.

Раніше експерти попереджали, що через російські удари по складах і логістичних центрах з українських магазинів можуть тимчасово зникати окремі товари. Найбільші ризики стосуються продукції, яка швидко псується або потребує спеціальних умов зберігання: м'яса, риби та морепродуктів, молочної продукції, свіжих овочів і фруктів.

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Теги: енергетика війна

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