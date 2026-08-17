Дрони атакували Ленінградську область (відео)

У районі Великої Іжори російська ППО намагалася відбити атаку дронів

Безпілотники атакували Ленінградську область РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.

За даними моніторингових каналів, у районі Великої Іжори Ленінградської області російська ППО намагалася відбити атаку дронів FP-1. Повідомляється, що внаслідок атаки боєкомплект було практично повністю знищено.

До слова, з 10 найбільших у Росії логістичних центрів Wildberries у строю залишаються лише три.

За даними Міноборони, у ніч на 16 серпня після масштабної атаки безпілотників на Московську область припинив роботу логістичний вузол Wildberries, розташований в індустріальному парку «Коледіно». У відомстві зазначили, що цей об'єкт був найбільшим складом Wildberries за площею – територія комплексу становить близько 250 тис. кв. м.

Також уу ніч на 16 серпня Сили оборони України завдали удару по підприємству російського воєнно-промислового комплексу «Комбінат Кам'янський» у Каменськ-Шахтинському Ростовської області РФ. На території об'єкта було зафіксовано пожежу.