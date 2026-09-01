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Росія висунула Україні новий ультиматум для завершення війни

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Росія висунула Україні новий ультиматум для завершення війни
Постпред Росії в ООН Василь Небензя озвучив умову Кремля для припинення війни
фото: Reuters

Москва пригрозила продовжити бойові дії, якщо Київ не визнає нав'язані Кремлем «реалії на місцях»

Росія заявила, що продовжуватиме війну проти України військовим шляхом, якщо Київ не погодиться на висунуті Москвою умови так званого мирного врегулювання. Зокрема, Кремль вимагає визнати те, що російська сторона називає «реаліями на місцях». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву постійного представника Росії при ООН Василя Небензі під час засідання Генеральної Асамблеї ООН.

За словами Небензі, без згоди Києва на російські вимоги Москва не бачить можливості для завершення війни дипломатичним шляхом.

«Без визнання сформованих реалій на місцях мирного врегулювання конфлікту в Україні не буде. Поки в Києві продовжують чіплятися за ілюзії, відкидати вибір мільйонів людей і відмовляються усувати першопричини кризи, Росія послідовно домагатиметься поставлених цілей СВО військовим шляхом», – сказав Небензя.

Небензя також заявив, що контакти між Росією та західними державами з питань війни проти України практично припинилися.

Нагадаємо, Кремль продовжує публічно говорити про можливість переговорів щодо завершення війни, однак висуває власні умови їх проведення. Зокрема, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що запрошення президента України Володимира Зеленського приїхати до Москви для переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним залишається чинним.

Водночас сам Путін заявив, що Росія нібито вже рухається шляхом завершення війни. Так він відповів прем'єр-міністру Індії Нарендрі Моді, який під час зустрічі закликав вирішувати російсько-українську війну мирними засобами. 

При цьому в Кремлі заявляють, що можлива зустріч Путіна, Зеленського та президента США Дональда Трампа має відбутися лише після попереднього узгодження домовленостей. За словами Пєскова, такий саміт повинен стати фінальним етапом переговорного процесу та зафіксувати вже підготовлені рішення, а не бути майданчиком для їхнього напрацювання.

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Теги: ООН Україна війна

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