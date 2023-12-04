У Хмельницькій області пролунали вибухи

Ворог вкотре атакує Україну безпілотниками

У ніч на 4 грудня на Хмельниччині чутно звуки вибухів, в області працюють сили ППО. Про це повідомляє перший заступник керівника ОВА Сергій Тюрін.

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В області триває повітряна тривога. Повітряні сили ЗСУ повідомили про загрозу ударних безпілотників в усіх областях, де оголошено тривогу.

«Безпілотники поблизу Хмельницького, рухаються у напрямку Старокостянтинова», – повідомили Повітряні сили ЗСУ о 0:48.

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Нагадаємо, ввечері 3 грудня російські окупанти запустили ударні дрони типу «Шахед». У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Минулої ночі в Хмельницькій області також лунали вибухи, працювали сили ППО.

Як повідомлялося, у ніч на 30 листопада російські окупанти атакували Хмельниччину ударними дронами, Шепетівському районі працювали сили ППО. Уламки збитих безпілотників упали на територію колишнього заводу.