Росія завдала щонайменше сім ударів по Чугуївському району на Харківщині

Уночі під час повітряної тривоги в Харківській області пролунали вибухи

У ніч на 16 листопада окупанти завдали щонайменше сім ударів по населеному пункту Чугуївського району на Харківщині. Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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«Окупанти завдали щонайменше сім ударів по населеному пункту Чугуївського району. Попередньо – ракетами С-300», – повідомляє Синєгубов.

Наслідки влучань встановлюються. За словами голови Харківської ОДА, інформації про постраждалих не надходило.

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Нагадаємо, вночі російські окупанти завдали ударів по Харківській області.

Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку в Харківській та Донецькій областях. Моніторингові канали повідомляли про серію вибухів на Харківщині.

Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник повідомив, що удари по Харківській області були здійснені з району Білгорода із ЗРК С-300.