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Росія завдала щонайменше сім ударів по Чугуївському району на Харківщині

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росія завдала щонайменше сім ударів по Чугуївському району на Харківщині
Ворог атакував Чугуївський район
фото ілюстративне

Уночі під час повітряної тривоги в Харківській області пролунали вибухи

У ніч на 16 листопада окупанти завдали щонайменше сім ударів по населеному пункту Чугуївського району на Харківщині. Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. 

«Окупанти завдали щонайменше сім ударів по населеному пункту Чугуївського району. Попередньо – ракетами С-300», – повідомляє Синєгубов.

Наслідки влучань встановлюються. За словами голови Харківської ОДА, інформації про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, вночі російські окупанти завдали ударів по Харківській області.

Повітряні Сили ЗСУ повідомляли про ракетну небезпеку в Харківській та Донецькій областях. Моніторингові канали повідомляли про серію вибухів на Харківщині.

Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник повідомив, що удари по Харківській області були здійснені з району Білгорода із ЗРК С-300.

Теги: вибух окупанти Харківщина

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