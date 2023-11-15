Обмеження доступу до абортів. Жителі Криму прокоментували дії окупаційної влади

У Криму приблизно третина жінок вирішується на аборт через брак грошей для народження та виховання дитини

Приватні клініки в окупованому Криму перестали надавати послуги зі штучного переривання вагітності

Комерційні клініки на захопленому Росією півострові відмовилися від проведення процедур штучного переривання вагітності. Таке рішення могло бути прийняте під тиском окупаційної влади, яка хоче встановити повний контроль над репродуктивною сферою. Обмеження доступу до абортів порушує базові права жінок і при цьому не допомагає вирішити демографічні проблеми. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

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Приватні клініки в окупованому Криму перестали надавати послуги зі штучного переривання вагітності. За словами призначеного окупаційною владою так званого міністра охорони здоров'я республіки Костянтина Скорупського, голови медичних установ «пішли на цей крок добровільно». У трьох приватних клініках півострова кореспондентові Радіо Свобода підтвердили, що процедура переривання вагітності недоступна, хоча раніше надавалася.

Наразі для проведення аборту мешканки півострова змушені звертатися до державних лікарень. Окупаційна влада розраховує, що це допоможе їм прийняти «зважене та обдумане рішення щодо збереження або переривання вагітності».

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Реакція мешканців Криму

Мешканців Криму новина про відмову від комерційних клінік від проведення абортів засмутила, але не здивувала.

«Чергові заборони – чи то від безсилля, чи то від недоумства. Як із алкоголізмом боротися вирубуванням виноградників», – написав в одному з міських чатів севастополець, на ім'я Влад. Інша кримчанка розповіла історію про те, що у державній поліклініці її знайомій відмовилися проводити процедуру, «бо лікар – вірянка, а аборт – це гріх».

На думку жителів півострова, обмеження можливості штучно перервати вагітність не вирішить проблему низької народжуваності: «Допомагали б потенційним батькам своє житло отримати або зарплату в регіоні підвищили, і охочих аборт робити в рази менше стало б. Але простіше й дешевше аборти заборонити».

Тієї ж думки дотримуються і місцеві лікарі. За словами головного лікаря Сімферопольського клінічного пологового будинку №2 Іллі Глазкова, у Криму приблизно третина жінок вирішується на аборт через брак грошей для народження та виховання дитини.

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Деякі кримчанки наполягають на тому, що нова ініціатива порушує їхні базові права. «Мені пощастило: (протизаплідні – «Главком») таблетки – мої друзі, але мені хотілося б самій розпоряджатися своїм тілом і життям. Дуже багато лікарів плювати хотіли на думку жінок (як і держава) і просто можуть відмовити у проведенні аборту. Чому моя матка не моя?» Я хочу право вибору», – каже Людмила Павлова.

Росія хоче знизити кількість абортів в Криму

Російська влада з 2014 року незаконно контролює Кримський півострів. І водночас у самій Росії активізувалися зусилля держави щодо зниження кількості абортів.

Російські політики та чиновники пропонували вводити штрафи для лікарів та лікарень, які не дають жінкам часу на роздуми під час переривання вагітності. Також пропонувалося створювати абортарії в системі Федеральної служби виконання покарань та проводити процедури переривання вагітності тільки там. Депутат Держдуми Віталій Мілонов вимагав прирівняти аборти до вбивств та запровадити за них кримінальне покарання. Цього року Міністерство охорони здоров'я РФ виступило за заборону вільного продажу препаратів для медикаментозних абортів в аптеках.

Російські політики та чиновники пропонували вводити штрафи для лікарів та лікарень, які не дають жінкам часу на роздуми під час переривання вагітності. Також пропонувалося створювати абортарії в системі Федеральної служби виконання покарань та проводити процедури переривання вагітності тільки там. Депутат Держдуми Віталій Мілонов вимагав прирівняти аборти до вбивств та запровадити за них кримінальне покарання. Цього року Міністерство охорони здоров'я РФ виступило за заборону вільного продажу препаратів для медикаментозних абортів в аптеках.

Повноваження щодо запровадження особливих обмежень та заборон у цій сфері покладено на регіональну владу. В останні місяці у Челябінській та Курській областях, а також у Татарстані комерційні медустанови після «консультацій» із чиновниками відмовилися від проведення абортів. У Мордовії та Тверській області було прийнято регіональні закони про відповідальність за відміну жінок до штучного переривання вагітності. Такий самий законопроект внесли і до парламенту Тамбовської області. На порушників чекають великі штрафи незалежно від того, дійшло до аборту чи ні. Тепер ця тенденція торкнулася і анексованого Криму.

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Державні установи Криму поки що продовжують проводити процедуру штучного переривання вагітності – за російськими законами, що діють на півострові, вона включена до системи обов'язкового медичного страхування. Однак у державних клініках через бюрократію та нестачу лікарів підготовчий процес розтягується на невизначений термін.

«Взагалі порядок такий. Спочатку запис на прийом – це два тижні мінімум чекати. Потім аналізи – ще тиждень, потім – госпіталізація і вже аборт. З таким порядком запису досить складно не проморгати допустимі терміни. Зараз аборт дозволено робити лише до 12 тижня . Коротше, роблять все можливе, щоб у жінки не залишилося жодних інших варіантів, тільки як народжувати», – розповіла Радіо Свобода співробітниця однієї з державних поліклінік окупованого Севастополя.

Вимушені «консультування»

У Криму діють правила, за якими жінка, яка бажає зробити аборт, має пройти «медико-психологічне консультування».

«У всіх жіночих консультаціях Криму пацієнтки, які звернулися до гінеколога щодо переривання вагітності, прямують на проведення психологічного доабортного консультування. Фахівці допомагають жінці розібратися в собі та мотивах свого рішення, інформують про можливі заходи підтримки з боку держави», – пояснив зміст процедури призначений Росією міністр охорони здоров'я Криму Костянтин Скорупський.

Згідно з наведеною ним статистикою, з початку року до державних клінік півострова звернулося 1037 жінок, які вирішили зробити аборт. Після профілактичної бесіди приблизно п'ята частина з них (219 осіб) передумали переривати вагітність. Це вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року, наголосив чиновник.

У деяких клініках вагітним жінкам наполегливо рекомендують звернутися по "психологічну допомогу" до благодійного фонду «Жінки за життя», який фінансується російською державою. Як з'ясували у русі "Феміністський антивоєнний опір", телефонні консультанти фонду відмовляють жінок від переривання вагітності за допомогою брехні, залякувань та маніпуляцій.

Співрозмовниця Радіо Свобода, яка працює у севастопольській державній поліклініці, підтверджує, що уникнути примусового консультування у лікарні неможливо: «Бесіди проводилися завжди і скрізь. Часто на такі зустрічі батюшку запрошують».

Православна церква традиційно відіграє провідну роль боротьбі з абортами. На круглому столі в кримському МОЗ, за підсумками якого приватні клініки півострова вирішили відмовитися від послуг з переривання вагітності, був присутній представник патріаршої комісії з питань сім'ї, захисту материнства та дитинства.

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Раніше в Російській православній церкві пропонували позбавити заміжніх жінок можливості робити аборт без згоди чоловіка, а днями глава церкви патріарх Кирило (Гундяєв) закликав заборонити схиляти жінок до абортів – і тоді чисельність населення нібито почне рости «просто як за рухом чарівної палички».

Нагадаємо, Міністерство охорони здоровʼя не проти, аби препарати екстреної контрацепції продавали без рецепта лікаря. Обмеження будуть лише по віку пацієнтів.

Раніше ми повідомляли, що міністр охорони здоров'я Росії Михайло Мурашко запропонував обмежити продаж препаратів для медикаментозного переривання вагітності.