Росіяни зазнають значних втрат в районі Кремінної: карти боїв

Окупанти сформували наступальне угруповання, яке намагається прорвати оборону України та просунутися до Куп'янська

Українські війська продовжують вести наступальні дії на кількох напрямках. На лінії фронту Сватове-Кремінна російські окупанти зазнають великих втрат. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

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Харківська та Луганська області

Український Генштаб повідомив, що ЗСУ відбили російські атаки на північ від Синьківки (8 км на північний схід від Куп’янська) та на північний схід від Іванівки (20 км на південний схід від Куп’янська).

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що російські війська сформували наступальне угруповання, яке намагається прорвати оборону України з метою просування безпосередньо до Куп’янська.

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Міноборони Росії заявило, що штурмові групи 6-ї загальновійськової армії нібито захопили чотири українські позиції та п'ять спостережних пунктів поблизу урочища Маньківка (приблизно 15 км на схід від Куп'янська).

Голова Луганської ОВА Артем Лисогор повідомив, що російські війська продовжують зазнавати значних втрат на лінії Сватове-Кремінна та направили до Сватового медперсонал 442-го окружного військового госпіталю МО РФ для евакуації поранених.

Повідомляється, що 9 серпня українські війська продовжували контратаку на лінії Сватове-Кремінна. Міноборони Росії стверджує, що українські війська контратакували в районі Новоселівського, Синьківки та урочища Маньківка.

Бої на Луганському напрямку

Донецька область

У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії на південь від Бахмута та закріплюються на досягнутих рубежах. Російські джерела стверджували, що українські сили наступали поблизу Кліщіївки, Андріївки та Курдюмівки. Геолокаційні кадри, опубліковані 8 серпня, показують, що російські війська нібито просунулися на захід від Ягідного (2 км на північ від Бахмута).

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Генштаб України 9 серпня повідомив, що українські сили відбили російські напади на околицях Кліщіївки, на північний схід від Дружби та поблизу Зайцевого , а заступник міністра оборони України Ганна Маляр скзала, що російські сили послідовно контратакують на цих напрямках.

9 серпня російські війська продовжували наступальні операції на ділянці Авдіївка-Донецьк, але не досягли жодних підтверджених успіхів. У Генштабі України повідомили, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Авдіївки, Північного, Мар’їнки, Новомихайлівки та Новокалинового.

Бої на Донеччині

Бої на Бахмутському напрямку

«Південна вісь»

Повідомляється, що 9 серпня українські сили здійснили обмежену наземну атаку на заході Донецької області.

Українські війська продовжували наступальні операції в районі кордону Донецької та Запорізької областей і просунулися вперед. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська досягли часткового успіху в напрямку Урожайного та Приютного.

Російський «воєнкор» стверджував, що українські війська захопили позиції на північній околиці Урожайного, а інші російські джерела повідомили про українські досягнення в цьому районі. Також, вони стверджували, що 9 серпня українські сили також атакували поблизу Старомайорського.

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У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили спроби росіян відбити втрачені позиції біля Староморського. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 серпня, показують, що українські сили нещодавно просунулися на північний схід від Роботиного.

Речник Таврійського угруповання військ ЗСУ Сергій Кузьмін 8 серпня заявив, що українські сили просунулися на сотні метрів поблизу Роботиного. 9 серпня Маляр заявила, що ЗСУ досягли часткового успіху біля Вербового.

Російський «воєнкор» стверджував, що українські війська закріпилися на нових позиціях за три кілометри на північний схід від Роботиного та отримали контроль над невизначеною позицією.

Кадри, опубліковані 9 серпня, ще більше підтверджують оцінки ISW про те, що українська атака поблизу Козачих Лагерів на східному (лівому) березі Херсонської області 8 серпня, ймовірно, було обмеженим рейдом. Маляр заявила, що український Генштаб і українські військові не підтверджують інформацію про перехід українських сил через Дніпро.

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Бої на південному напрямку фронту фото: ISW

Нагадаємо, що триває 533-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень.