Росіяни знову окупували Новомлинськ на Харківщині – Deep State

Аналітики зазначили, що дане позначення на мапі в Новомлинську є більш уточненням, а не «новим» просуванням

Росіяни знову взяли під контроль Новомлинськ на Харківщині. Про це 31 січня повідомли аналітики Deep State.

Як відомо, на початку грудня 2024 року Сили Оборони зачистили один із організованих російських плацдармів, який утворився в селі Новомлинськ. Однак у січні 2025 року російські окупаційні війська знову взяли населений пункт під свій контроль.

«Зайнявши Новомлинськ, росіяни постійно збільшують кількість піхоти в населеному пункті, виставляють засоби ураження та укріплюють територію», – йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначили, що дане позначення на мапі в Новомлинську є більш уточненням, а не «новим» просуванням, адже зайняття села відбулося приблизно декілька тижнів тому.

Нагадаємо, українські війська вибили російських окупантів із плацдарму на правому березі річки Оскіл поблизу села Новомлинськ Харківської області. Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Російська армія намагалася у районі села Новомлинськ Куп'янського району захопити та утримати плацдарм на правому березі річки Оскіл. Маючи перевагу в силах, загарбники навіть переправилися через водну перешкоду, однак зазнали поразки.

Там додали, що зокрема, захисники з 8-го окремого штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» зачистили місцевість в околицях Новомлинська від ворожих сил. У результаті успішної операції противника вдалося знищити.

«Правий берег Осколу перебуває під контролем Сил оборони. Над Новомлинськом майорять українські прапори», – наголосили у Генштабі.

Захисники з 8-го окремого штурмового батальйону 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» розповіли деталі зачистки Новомлинська від російських окупантів. Про це пише DeepState.

Так, штурмові дії почалися зранку з формування колони техніки з десантом М113 та БМП-1 Першої групи швидкого реагування (ГШР), яку очолював приданий екіпаж танка 2 танкового батальйону 3 окремої танкової бригади, які врізалися в центральні позиції противника. У визначеній точці колона розділилася і кожна машина залетіла на визначену ворожу позицію, зазначають у DeepState. Подавивши вогнем та скувавши супротивника в укриттях, штурмові групи десантувалися з техніки та зробили ривок до окопів противника.