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Росія хоче налагодити виробництво на захопленому підприємстві

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росія хоче налагодити виробництво на захопленому підприємстві
«Ростех» хоче використати промислові потужності територій України
фото з відкритих джерел

Росіяни хочуть налагодити виробництво смоли у Донецьку

Російська державна корпорація «Ростех» планує використати промислові потужності тимчасово окупованих територій України. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

«Ростех» займається розробкою, виробництвом та експортом високотехнологічної промислової продукції цивільного та військового призначення.

Зазначається, що підсанкційна корпорація країни-агресора, зокрема, має намір налагодити виробництво у захопленому окупантами Донецьку.

Йдеться про виробництво смоли на базі потужностей інституту фізико-органічної хімії при НАН України у цьому місті.

«Таким чином інститут може увійти до складу об’єктів російського ВПК», – йдеться в повідомленні.

Центр національного спротиву також зазначає, що окупанти намагаються створити на захоплених територіях України чергові військові бази.

До слова, окупанти обіцяють пенсіонерам гроші за голосування на псевдовиборах. За участь окупанти обіцяють пенсіонерам на тимчасово окупованих територіях 5 тис. рублів.

Ворог здійснює обхід помешкань й пропонує «гуманітарну допомогу», але умовою отримання є заповнення виборчого бюлетеня.

Теги: росія Донецьк окуповані території окупація

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