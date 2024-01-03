Російська ракета влучила у школу в Харкові
На місті вибуху утворилася вирва діаметром близько десяти метрів
Увечері 2 січня російська ракета влучила по одній зі шкіл Основ’янського району в Харкові, частина двоповерхової будівлі обвалилася. Про це інформує «Суспільне».
На місті вибуху утворилася вирва діаметром близько десяти метрів, яка наповнена водою. Рятувальники припускають, що ракетний удар пошкодив підземний водогін. У щонайменше трьох приватних будинках поблизу побило вікна.
Як повідомлялося, увечері 2 січня російські загарбники знову почали обстрілювати Харків.
Міський голова пізніше уточнив, що є приліт у місті. «Знову приліт поряд з житловим будинком. Вибиті шибки, інформація щодо постраждалих уточнюється. Це черговий терористичний обстріл Харкова та спроба залякати мирних мешканців», – повідомив Терехов.
Пізніше Синєгубов уточнив, що, за попередніми даними, окупанти вдарили по Харкову ракетами С-300. Про постраждалих інформація не надходила. Є пошкодження освітньої установи.
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